بختیاری:طرح جهش یاس مسیر توانمندسازی دختران کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه جشنواره ملی «جهش یاس» در مشهد به تشریح مأموریت بنیادین کمیته امداد امام خمینی پرداخت و اظهار کرد: امام خمینی (ره) در زمان تأسیس این نهاد بر فراهمکردن زمینههای زندگی باعزت و رشد استعدادهای انسانها تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره توانمندسازی جامعه هدف را ضرورت اصلی فعالیت کمیته امداد معرفی کردهاند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور افزود: طرح ملی یاس نیز با همین نگاه و با همکاری نهادهای مختلف، امروز به مرحله بلوغ رسیده و دستاوردهای قابل توجهی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به گستره بزرگ این طرح ابراز کرد: تاکنون بیش از ۸۰ هزار دختر در دورههای مهارتآموزی، امدادگری و توانمندسازی شرکت کردهاند و این جمع حاضر تنها نمونهای کوچک از این خانواده گسترده و فعال است.
بختیاری گفت: اجرای طرح یاس در سه مرحله ظرفیتشناسی، ظرفیتسازی و همراهسازی انجام شد و این روند نمونه موفقی از یک مدیریت اجتماعی مبتنی بر حضور جوانان است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور به برخی از ثمرات طرح اشاره کرد و گفت: براساس گزارشهایی که از استانها دریافت شده، بسیاری از دختران شرکتکننده پس از پایان دورههای آموزشی به اشتغال پایدار دست یافتهاند؛ برخی زندگی مشترک تشکیل دادهاند و گروهی نیز کسبوکارهای خانگی را توسعه دادهاند. ظرفیتسازی واقعی یعنی فراهمکردن بستری که استعدادها را به ثمر میرساند.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه انسان در آفرینش گفت: اگر از استعدادهای خود درست استفاده نکنیم، در برابر خداوند پاسخگو خواهیم بود.
بختیاری تأکید کرد: جوانان سرمایه عظیم کشور هستند و مسئولان موظفاند شرایط پیشرفت آنان را فراهم کنند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور افزود: افتخار ما نوکری مردم است و ما وظیفه داشتیم انتخاب آگاهانه دختران برای حضور در طرح یاس را با حمایت و برنامهریزی پاسخ دهیم.
وی به فعالیت معاونت فرهنگی و معاونت اشتغال این نهاد اشاره کرد و گفت: برنامهریزیهای گستردهای برای ایجاد اشتغال پایدار برای مادران و دختران انجام شده و این طرحها با همکاری بنیاد حیات و سایر دستگاههای حمایتی ادامه دارد.
بختیاری همچنین نقش مادران را در تربیت و ایجاد خانوادهای توانمند بیبدیل دانست و گفت: بهشت زیر پای مادران است و نقش آنان در شکلدهی به اقتصاد سالم و خانواده موفق، نقشی تعیینکننده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: کمیته امداد با تمام توان از برنامههای مرتبط با ارتقای مهارت و اشتغال دختران حمایت خواهد کرد. دختران شرکتکننده در طرح یاس نماد امید نسل آیندهاند و این مسیر توانمندسازی باید با قوت بیشتری ادامه یابد.
نظر شما