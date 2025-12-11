تأخیر ۵ تا ۸ ماهه برای انتقال ارز واردات مواد اولیه دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در نشست با اعضای سندیکای صنایع دارویی در تالار رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وضعیت اقتصادی و مالی صنعت دارو را تحت فشار شدید ارزی و مالی توصیف کرد.

وی با اشاره به تأخیر ۵ تا ۸ ماهه در انتقال ارز برای واردات مواد اولیه، گفت: همین موضوع باعث ایجاد چالش‌ها و مشکلات مالی شده است. با این حال، صنعت توانسته با مدیریت مناسب، مشکلات موجود را کنترل کند و عملکرد موفقی داشته باشد.

پیرصالحی افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از عدم تزریق به‌موقع منابع مالی است. صنعتی که هشت ماه بدون دریافت پول فعالیت کرده، هنوز چالش‌ها را مدیریت کرده است.

وی به تلاش‌های وزیر بهداشت برای تأمین بدهی‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون تنها بخش محدودی از این مبلغ پرداخت شده و لازم است این منابع هرچه سریع‌تر وارد چرخه مالی صنعت شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: دارو تنها کالایی است که اختصاص ارز به آن مستقیماً به هدف نهایی یعنی سلامت مردم می‌رسد و بیماران در سراسر کشور دارو را تحت نظارت دریافت می‌کنند.

پیرصالحی خطاب به فعالان صنعت دارو، گفت: صنعت باید رسانه خود باشد و صدای خود را به گوش تصمیم‌گیران در دولت و مجلس برساند.

وی افزود: اگر تولیدکنندگان مطالبه‌ای دارند، باید آن را شفاف مطرح کنند تا در تصمیم‌سازی‌ها اثرگذار باشد.

پیرصالحی، نقش همکاری و هم‌افزایی صنعتگران را در پیشبرد موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری، تأمین ارز و تقویت نقدینگی تعیین‌کننده دانست و گفت: بدون همراهی فعالان این حوزه، اصلاحات اساسی در زنجیره دارو ممکن نخواهد بود.