۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۴

روند افزایشی قیمت «دارو» ادامه دارد+ تصویر

روند افزایشی قیمت داروها، بدون اینکه بیمه های پایه برای حمایت از بیماران اقدامی انجام دهند، همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند افزایشی قیمت برخی اقلام دارویی در سطح تولید، متأسفانه هیچ همخوانی با حمایت‌های بیمه‌ای ندارد و همین موضوع، باعث گرانی دارو برای بیماران شده و پرداختی از جیب مردم را افزایش داده است.

در حالی که صنعت داروسازی کشور با مشکلات زیادی در تأمین هزینه‌های تولید دارو دست و پنجه نرم می‌کند و ناچار به افزایش قیمت برخی اقلام دارویی شده است؛ اما بیمه‌های پایه از این موضوع عقب مانده اند و باعث شده اند، پرداختی از جیب بیمار برای دارو، افزایش یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های دارویی در نسخه‌های سرپایی، متوجه مردم و بیماران است.

حبیب احسنی پور

    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      مگر می‌شود دلار به ۱۳۰ هزار تومان و سکه به ۱۴۰ میلیون تومان برسد‌و قیمت‌ها افزایش پیدا نکند !! محال است .‌ قیمت دارو هم افزایش پیدا کرده و می‌کند . هرچه ارزش پول ملی ، پایین و پایین‌تر می‌رود ، قیمت‌ها هم بالا و بالاتر می‌رود . خدا رحم کند .

