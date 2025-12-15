روند افزایشی قیمت «دارو» ادامه دارد+ تصویر

به گزارش خبرنگار مهر، روند افزایشی قیمت برخی اقلام دارویی در سطح تولید، متأسفانه هیچ همخوانی با حمایتهای بیمهای ندارد و همین موضوع، باعث گرانی دارو برای بیماران شده و پرداختی از جیب مردم را افزایش داده است.
در حالی که صنعت داروسازی کشور با مشکلات زیادی در تأمین هزینههای تولید دارو دست و پنجه نرم میکند و ناچار به افزایش قیمت برخی اقلام دارویی شده است؛ اما بیمههای پایه از این موضوع عقب مانده اند و باعث شده اند، پرداختی از جیب بیمار برای دارو، افزایش یابد.
بررسیها نشان میدهد در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از هزینههای دارویی در نسخههای سرپایی، متوجه مردم و بیماران است.
