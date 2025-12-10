نشست استاندار اردبیل با شهردار باکو

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با شهردار باکو با اشاره به اهتمام جدی استان اردبیل برای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با جمهوری آذربایجان بهعنوان یک همسایه مهم و استراتژیک، گفت: تسهیل ارتباطات و توسعه تجارت از سیاستهای اولویتدار ایران در همکاری با کشورهای همسایه است.
وی مدیریت شهری، حملونقل شهری، مدیریت پسماند و شهر هوشمند را از محورهای همکاری بین دو طرف عنوان کرد و افزود: باکو شهری زیبا و برخوردار از زیرساختهای مناسب است و اردبیل آمادگی دارد در این حوزهها از تجربیات متقابل بهرهمند شود و مشارکتهای مشترک شکل گیرد.
شهردار باکو نیز در این نشست با استقبال از سفر استاندار اردبیل، این دیدار را اقدامی مؤثر برای آغاز همکاریها دانست و بیان کرد: ظرفیتها و تجربههای شهر باکو میتواند در حوزههای اعلامشده در اختیار اردبیل قرار گیرد و کارشناسان دو طرف همکاریهای فنی و زیرساختی داشته باشند.
الدار عزیزوف همچنین اعلام کرد آماده است به اردبیل سفر کرده و از نزدیک ظرفیتهای مشارکت در بخشهای مختلف را بررسی کند.
