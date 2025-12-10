  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

نشست استاندار اردبیل با شهردار باکو

نشست استاندار اردبیل با شهردار باکو

اردبیل_ استاندار اردبیل در ادامه رایزنی‌های خود در جمهوری آذربایجان، با شهردار باکو دیدار و بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مدیریت شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با شهردار باکو با اشاره به اهتمام جدی استان اردبیل برای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با جمهوری آذربایجان به‌عنوان یک همسایه مهم و استراتژیک، گفت: تسهیل ارتباطات و توسعه تجارت از سیاست‌های اولویت‌دار ایران در همکاری با کشورهای همسایه است.

وی مدیریت شهری، حمل‌ونقل شهری، مدیریت پسماند و شهر هوشمند را از محورهای همکاری بین دو طرف عنوان کرد و افزود: باکو شهری زیبا و برخوردار از زیرساخت‌های مناسب است و اردبیل آمادگی دارد در این حوزه‌ها از تجربیات متقابل بهره‌مند شود و مشارکت‌های مشترک شکل گیرد.

شهردار باکو نیز در این نشست با استقبال از سفر استاندار اردبیل، این دیدار را اقدامی مؤثر برای آغاز همکاری‌ها دانست و بیان کرد: ظرفیت‌ها و تجربه‌های شهر باکو می‌تواند در حوزه‌های اعلام‌شده در اختیار اردبیل قرار گیرد و کارشناسان دو طرف همکاری‌های فنی و زیرساختی داشته باشند.

الدار عزیزوف همچنین اعلام کرد آماده است به اردبیل سفر کرده و از نزدیک ظرفیت‌های مشارکت در بخش‌های مختلف را بررسی کند.

کد خبر 6685115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • FR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 1
      پاسخ
      الدار عزیزاف فرماندار باکو است نه شهردار

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها