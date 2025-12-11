  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

جرثقیل ۴۰ تنی قاچاق در اصفهان کشف شد

جرثقیل ۴۰ تنی قاچاق در اصفهان کشف شد

اصفهان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف یک دستگاه جرثقیل ۴۰ تنی قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران این پلیس از انباری در شهر اصفهان خبر داد.

سرهنگ مهدی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری یک دستگاه جرثقیل در یکی از انبارهای سطح شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان در ادامه افزود: مأموران پس از بررسی درستی موضوع و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی از انبار مذکور بازدید که در نتیجه یک دستگاه جرثقیل ۴۰ تنی قاچاق که فاقد پلاک و هرگونه اسناد معتبرگمرکی بود را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش جرثقیل مکشوفه را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند ادامه داد: در این راستا یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد خبر 6685816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عبد IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      8 0
      پاسخ
      خیلی باحالن اینا یه جرثقیل ۴۰ تنی قاچاق چجوری تا اصفهان اومده رفته انبار اینجا پیداش کردن
    • حسنغلی IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      4 3
      پاسخ
      امان از این قاچاقچیان هر روز یه روش جدید قاچاق کشف میکنند شنیدم تازگی از بالن استفاده میکنند مثلاً همین جرثقیل اگه روی زمین بود که نمی تونست وارد بشه وتا اصفهان برسه حتما بالن برده توی اسمونا واز دید تیزبین خارجش کرده که رسیده به اصفهان!!!
    • مهدی IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      11 1
      پاسخ
      جالبه میگن تحریمه ولی یارو جرثقیل میتونه وارد کنه
    • مهرداد IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      تکه تکه آوردنش با لنج یا کشتی
    • تتدا IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      15 0
      پاسخ
      برید اگر راست میگویید جلو ایرانخودرو را بگیرید که داره ارابه مرگ تولید میکنه و جون ادمها را میگیره چون دست مافیاست این بد بخت که کاری نکرده یک خدمت کرده؟؟؟؟؟؟!!!!!!! چرا؟؟؟؟؟؟؟
    • مجید IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 0
      پاسخ
      اره بارخارجی قاچاقه ولی اینکه جنس ایرانی بی کیفیت روچندبرابرگرون ترازجنس خارجی میفروشن مشگلی نداره،اگرراست میگیدهمینجورکه جلوی جنس قاچاق رومیگیردنظارت برقیمت هاداشته باشیدیاجلوی جنس خارجی روبازکنیدکه نتونن الکی جنس بی کیفیت روگرون دست مردم بدن.
    • اﻳﺮاﻥ IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      اﮔﻪ ﺑﺨﻮاﻥ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭاﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻨﻪ اﺧﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﻲ اﺯ اﺳﻤﻮﻥ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻥ ﺗﺎ اﺻﻔﻬﺎﻥ اﺯ ﺭاﻩ ﺯﻣﻴﻨﻲ اﻣﺪﻩ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﻮ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺲ ﻓﻘﻄ ﻳﻪ ﺭاﻫﻲ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﻴﺸﻪ ﺳﺎﻛﺖ ﻛﺮﺩ
    • محسن IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      از ماست که بر ماست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها