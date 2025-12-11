جرثقیل ۴۰ تنی قاچاق در اصفهان کشف شد

سرهنگ مهدی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری یک دستگاه جرثقیل در یکی از انبارهای سطح شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان در ادامه افزود: مأموران پس از بررسی درستی موضوع و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی از انبار مذکور بازدید که در نتیجه یک دستگاه جرثقیل ۴۰ تنی قاچاق که فاقد پلاک و هرگونه اسناد معتبرگمرکی بود را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش جرثقیل مکشوفه را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند ادامه داد: در این راستا یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.