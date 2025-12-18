  1. استانها
  2. یزد
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

رخت سفید بر تن ارتفاعات استان یزد

رخت سفید بر تن ارتفاعات استان یزد

یزد_ با ورود سامانه بارشی در چند روز اخیر به استان یزد تاکنون بخش عمده‌ای از ارتفاعات استان یزد سفید پوش شدند.

دریافت 9 MB
کد خبر 6694073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها