https://mehrnews.com/x39V3L ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱ کد خبر 6694073 استانها یزد استانها یزد ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱ رخت سفید بر تن ارتفاعات استان یزد یزد_ با ورود سامانه بارشی در چند روز اخیر به استان یزد تاکنون بخش عمدهای از ارتفاعات استان یزد سفید پوش شدند. دریافت 9 MB کد خبر 6694073 کپی شد
