  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

صابری: بارش باران و برف در آذربایجان غربی؛ دما کاهش می یابد

ارومیه - رییس اداره هواشناسی آذربایجان غربی از بارش باران و برف از روز سه شنبه به همراه کاهش دما در استان خبر داد.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی و آغاز فعالیت سامانه بارشی از روز سه شنبه در استان، اظهار کرد: با فعالیت سامانه بارشی جدید، بارش برف و باران، وزش باد و مه گرفتگی و کاهش دما از روز سه شنبه در استان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با ورود سامانه بارشی، وضعیت جوی استان همراه با بارش متناوب برف و باران و وزش باد و کاهش محسوس دما پیش بینی می‌شود.

صابری با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر روز چهارشنبه تداوم دارد، افزود: این سامانه بارشی نیمه جنوبی و مرکز استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در اثر این مخاطره احتمال لغزندگی و احتمال آبگرفتگی معابر شهری؛ کولاک برف، یخبندان، کاهش دید و اخلال درترددهای جاده‌ای وجود دارد.

وی ادامه داد: در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی - احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی - کنترل دمای گلخانه‌ها ومرغداری‌ها با توجه به کاهش محسوس دما و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.

