ملاحی: اوج فعالیت سامانه بارشی گلستان از بامداد جمعه خواهد بود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان، گفت: با شدت‌گرفتن فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز، انتظار بارش شدید، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد و کاهش دما را در استان داریم.

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت سامانه بارشی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: با ورود این سامانه، بارش باران در مناطق مختلف گلستان پیش‌بینی می‌شود و به‌تدریج از عصر و شامگاه پنجشنبه گستره و شدت بارش‌ها افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه بارش‌ها در نواحی کوهستانی به شکل برف خواهد بود، افزود: پدیده مه، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دما از دیگر پیامدهای این سامانه بارشی است.

ملاحی، اوج فعالیت سامانه را از بامداد جمعه تا بعدازظهر همان روز دانست و اظهار کرد: در این بازه زمانی احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی وجود دارد.

وی با تاکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی گفت: از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها خودداری شود و رانندگان در جاده‌ها احتیاط لازم را به عمل آورند.

این کارشناس هواشناسی همچنین از مواج و متلاطم شدن دریای خزر خبر داد و افزود: فعالیت این سامانه بارشی با شدت و ضعف تا روز دوشنبه در استان تداوم خواهد داشت.

ملاحی بر لزوم توجه به هشدارهای هواشناسی برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد.

