نفوذ سامانه ناپایدار بارشی به گلستان؛ باران و کاهش محسوس دما درراه است

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اواخر وقت امروز تا فردا شب، با نفوذ موج ناپایدار به منطقه، شاهد بارش باران در اغلب نقاط استان خواهیم بود و در برخی مناطق، بهویژه نواحی مستعد، رعدوبرق نیز رخ خواهد داد.
وی افزود: در ارتفاعات استان، شرایط برای ریزش برف مهیاست و پدیده مه، بهویژه در محورهای کوهستانی و مناطق مرتفع، میتواند موجب کاهش دید افقی شود. همچنین در این مدت، وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: با عبور سامانه بارشی، از روز دوشنبه تا ظهر سهشنبه جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی انتظار نمیرود.
معقولی درباره تغییرات دمایی نیز گفت: از فردا روند کاهش دما در استان آغاز میشود و پیشبینی میشود بیشینه دمای هوا به حدود ۱۵ درجه سلسیوس و حتی کمتر برسد.
وی در پایان بر لزوم توجه شهروندان، بهویژه رانندگان و ساکنان مناطق مرتفع، به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی تأکید کرد.
