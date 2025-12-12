  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

موج جدید بارشی از شنبه شب وارد گلستان می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از توقف موقت سامانه بارشی و بازگشت ناپایداری‌های شدید از شنبه شب خبر داد و گفت: بارش باران، رعد و برق، مه و ریزش برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

مهدیه اصحابی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: با توقف موقتی فعالیت سامانه بارشی، امروز در بیشتر نقاط استان شاهد جوی نسبتاً پایدار خواهیم بود.

وی افزود: در ساعات شب با افزایش میزان ابرناکی، در برخی مناطق بارش پراکنده، در ارتفاعات ریزش خفیف برف و همچنین شکل‌گیری مه انتظار می‌رود.

اصحابی با بیان اینکه شرایط نسبتاً پایدار تا روز شنبه ادامه دارد، اظهار کرد: از شنبه شب با ورود موج ناپایدار جدید، دوباره فعالیت‌های جوی تشدید می‌شود و بارش باران، رعد و برق، مه، وزش باد نسبتاً شدید و ریزش برف در نواحی مرتفع استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با توجه به این شرایط، توصیه می‌شود شهروندان و به‌ویژه ساکنان مناطق کوهستانی، تمهیدات لازم را برای تردد و سفرهای برون‌شهری در نظر بگیرند.

