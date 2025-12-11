وضعیت هوای امروز و فردای تهران و کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشو (۱۹ آذرماه) سه اطلاعیه شامل دو هشدار سطح نارنجی و یک هشدار سطح زرد هواشناسی صادر کرد و در هر یک از این اطلاعیهها از «تداوم تقویت فعالیت سامانههای بارشی» خبر داد.
با توجه به اولین هشدار نارنجی پنجشنبه (۲۰ آذرماه) تا شنبه (۲۲ آذرماه) نقاط مختلف کشور به سبب تقویت سامانههای بارشی با بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه همراه است. همچنین از روز جمعه (۲۱ آذرماه)، کاهش محسوس دما از نیمه غربی کشور مورد انتظار است.
منطقه اثر این سامانه روز پنجشنبه دامنه و ارتفاعات استانهای مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر است و جمعه نیمه شرقی مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی فارس و بوشهر در معرض این سامانه خواهند بود.
شنبه (۲۲ آذرماه) نیز نیمه جنوبی فارس، غرب کرمان، نیمه شمالی خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، جنوب آذربایجان غربی و کردستان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
اثر مخاطره این سامانه شامل اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ناوگان زمینی، هوایی و ریلی کشور، لغزندگی جادهها، به ویژه در گردنههای برفگیر و راههای روستایی مناطق سردسیر به سبب بارش برف، احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، صاعقه و مهگرفتگی، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی است.
سازمان هواشناسی به مردم توصیه کرده است که از سفرهای غیر ضروری خودداری و خودروهای خود را به وسایل زمستانی مجهز کنند همچنین از توقف و عبور از بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها پرهیز و از فعالیتهای کوهنوردی و از جابجایی عشایر، فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی خودداری کنند.
بر این اساس دستگاههای اجرایی و امدادی باید آمادگی لازم را داشته باشند و سازمان هواشناسی توصیه میکند دهانه پلها را پاکسازی و کانالها و آبروها را لایروبی کنند همچنین توصیه شده که راهداری برای برفروبی در گردنههای سردسیر آماده باشد و شهرداریها نیز باید برای برفروبی معابر شهری در مناطق سردسیر آمادگی داشته باشند. خودداری عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات و حاشیه مسیلها و کنترل دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورشی نیز توصیه شده است.
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی کشاورزی آورده است: پنجشنبه (۲۰ آذرماه) تا روز دوشنبه (۲۴ آذرماه) بارش باران، بارش برف در مناطق سردسیر، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه پیشبینی میشود و کاهش محسوس دمای نیمه غربی از جمعه در نقاط مختلفی از کشور با خطر خسارت به ماشینآلات و محصولات کشاورزی همراه است.
