به گزارش خبرنگار مهر آئین گرامیداشت شهدای والامقام عملیات غرورآفرین مطلع‌الفجر و سردار شهید علی سوری به همت هیئت رزمندگان اسلام استان کرمانشاه شامگاه جمعه ۲۱ آذرماه در مسجدالنبی طاقبستان برگزار می‌شود. این مراسم با حضور چهره‌های شاخص عرصه جهاد و مقاومت، قاریان قرآن، مداحان اهل‌بیت (ع) و جمع کثیری از علاقمندان فرهنگ ایثار همراه خواهد بود و قرار است صحنه‌ای دیگر از وفاداری مردم استان به آرمان‌های شهدا رقم بخورد.

مسجدالنبی طاقبستان در سال‌های گذشته نیز بارها میزبان آئین‌های بزرگداشت شهدا بوده و این‌بار نیز قرار است با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط سید محسن موسوی یکتا، فضای مراسم با معنویت آغاز شود. همچنین حضور گسترده خانواده‌های شهدا، رزمندگان دفاع مقدس و اهالی منطقه، حال‌وهوای ویژه‌ای به این گردهمایی معنوی خواهد بخشید.

سردار حاج عبدالفتاح رئیسیان در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

آئین جمعه‌شب در ادامه با اجرای برنامه‌های معنوی و حماسی همراه خواهد شد. بنا بر اعلام هیئت رزمندگان اسلام استان کرمانشاه، حاج مهدی محمدی، حاج مصطفی رضوان‌مدنی و کربلایی امیرحسین امیری مداحی مراسم را برعهده خواهند داشت و قرار است با نوحه‌های عاشورایی و یادآور مجاهدت رزمندگان، فضای مجلس را رنگ و بوی جبهه‌های حق علیه باطل ببخشند.

هیئت رزمندگان اسلام استان کرمانشاه از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرده و اعلام داشته است.