یوسفی: ۴۰۰۰ برنامه در کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌ غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محرم یوسفی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: ۱۲ هزار شهید مهاجر و انصار این استان در دفاع از حریم ولایت، جان و خون خود را فدای انقلاب اسلامی کردند و امروز وظیفه ما تبیین این حقیقت با بهره‌گیری از ابزارهای مؤثر فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی است.

وی عنوان کرد: اهمیت این کنگره ریشه در مطالبه صریح مقام معظم رهبری از مسئولان برای تبیین، گفتمان‌سازی و مقابله با جنگ نرم دشمن دارد و سه محور اطلاعات، تبلیغ و رسانه از مؤثرترین ابزارهای تحقق این مأموریت به شمار می‌روند.

سرهنگ یوسفی افزود: امروز عملیات روانی و تبلیغات رسانه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از انقلاب اسلامی دارد و جهاد تبیین، رسالتی همگانی به‌ویژه برای اصحاب رسانه و اهل قلم است.

دبیر اجرایی کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی با اشاره به ساختار اجرایی این رویداد تصریح کرد: کنگره ۱۲ هزار شهید استان از اواخر سال ۱۴۰۲ با ریاست نماینده ولی‌فقیه در استان و ریاست ستاد توسط استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد و با مشارکت فرمانداران و مسئولان شهرستانی به‌صورت منسجم در سراسر استان در حال اجراست.

سرهنگ یوسفی با بیان اینکه سیاست تمرکزگرایی در این کنگره کنار گذاشته شد، گفت: بر اساس تأکید رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۶ مبنی بر معرفی آذربایجان‌غربی به‌عنوان استانی انقلابی و مقاوم، تعدد و تنوع برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از ۴ هزار برنامه در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و امنیتی پیش‌بینی و اجرا شده است.

وی افزود: شعار محوری کنگره آذربایجان‌غربی؛ انقلابی، پشتیبان ولایت انتخاب شده که مبتنی بر مؤلفه‌های قدرت نرم استان است و تاکنون بیش از ۷۰ درصد برنامه‌ها اجرایی شده است.

سرهنگ یوسفی با اشاره به تولیدات محتوایی اظهار کرد: در حوزه تاریخ شفاهی و روایت زندگی شهدا، تاکنون بیش از ۶ هزار اثر کوتاه و اثرگذار تولید شده و در بخش ادبیات دفاع مقدس نیز ۷۵ عنوان کتاب با مشارکت مردم و نهادها در دست تولید یا منتشر شده است.

وی از فعال‌سازی کمیته محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: در این حوزه، با برآوردی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان، پروژه‌هایی در بخش آب، کشاورزی، مسکن، تهیه جهیزیه برای نوعروسان، بازسازی مساجد و مدارس، اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی پیش‌بینی شده که بخشی از آن‌ها در حال اجراست.