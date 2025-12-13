  1. استانها
یوسفی: ۴۰۰۰ برنامه در کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌ غربی برگزار می شود

ارومیه - دبیر اجرایی کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی از برگزاری چهار هزار برنامه در قالب این کنگره در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محرم یوسفی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: ۱۲ هزار شهید مهاجر و انصار این استان در دفاع از حریم ولایت، جان و خون خود را فدای انقلاب اسلامی کردند و امروز وظیفه ما تبیین این حقیقت با بهره‌گیری از ابزارهای مؤثر فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی است.

وی عنوان کرد: اهمیت این کنگره ریشه در مطالبه صریح مقام معظم رهبری از مسئولان برای تبیین، گفتمان‌سازی و مقابله با جنگ نرم دشمن دارد و سه محور اطلاعات، تبلیغ و رسانه از مؤثرترین ابزارهای تحقق این مأموریت به شمار می‌روند.

سرهنگ یوسفی افزود: امروز عملیات روانی و تبلیغات رسانه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از انقلاب اسلامی دارد و جهاد تبیین، رسالتی همگانی به‌ویژه برای اصحاب رسانه و اهل قلم است.

دبیر اجرایی کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی با اشاره به ساختار اجرایی این رویداد تصریح کرد: کنگره ۱۲ هزار شهید استان از اواخر سال ۱۴۰۲ با ریاست نماینده ولی‌فقیه در استان و ریاست ستاد توسط استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد و با مشارکت فرمانداران و مسئولان شهرستانی به‌صورت منسجم در سراسر استان در حال اجراست.

سرهنگ یوسفی با بیان اینکه سیاست تمرکزگرایی در این کنگره کنار گذاشته شد، گفت: بر اساس تأکید رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۶ مبنی بر معرفی آذربایجان‌غربی به‌عنوان استانی انقلابی و مقاوم، تعدد و تنوع برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از ۴ هزار برنامه در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و امنیتی پیش‌بینی و اجرا شده است.

وی افزود: شعار محوری کنگره آذربایجان‌غربی؛ انقلابی، پشتیبان ولایت انتخاب شده که مبتنی بر مؤلفه‌های قدرت نرم استان است و تاکنون بیش از ۷۰ درصد برنامه‌ها اجرایی شده است.

سرهنگ یوسفی با اشاره به تولیدات محتوایی اظهار کرد: در حوزه تاریخ شفاهی و روایت زندگی شهدا، تاکنون بیش از ۶ هزار اثر کوتاه و اثرگذار تولید شده و در بخش ادبیات دفاع مقدس نیز ۷۵ عنوان کتاب با مشارکت مردم و نهادها در دست تولید یا منتشر شده است.

وی از فعال‌سازی کمیته محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: در این حوزه، با برآوردی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان، پروژه‌هایی در بخش آب، کشاورزی، مسکن، تهیه جهیزیه برای نوعروسان، بازسازی مساجد و مدارس، اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی پیش‌بینی شده که بخشی از آن‌ها در حال اجراست.

