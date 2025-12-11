  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

حنانه نجاتی در پاراتنیس روی میز قهرمان شد

عنوان قهرمانی مسابقات پاراتنیس روی میز بازی های پاراآسیایی جوانان در کلاس ٨ از آن حنانه نجاتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتنیس روی میز در روز دوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان، بعدازظهر امروز در باشگاه معلولین دبی پیگیری شد.

در کلاس ۸ دختران، حنانه نجاتی که ابتدا در نیمه نهایی رقیب ژاپنی خود را شکست داده بود، از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در دیدار فینال این رقابت‌ها به مصاف «آساکو کوراشیمو» دیگر ورزشکار ژاپنی رفت.

در حالی که رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران هم از نزدیک تماشاگر دیدار فینال بود، حنانه نجاتی با ارائه یک بازی فوق العاده حریف ژاپنی را مقهور قدرت خود کرد و با پیروزی ۳ بر ۲ به مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی دبی دست یافت.

کد خبر 6685972
زینب حاجی حسینی

