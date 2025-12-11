آذر همایونپور: دختران بسکتبال با ویلچر سه نفره برای طلا جنگیدند

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، آذر همایونپور بعد از پایان کار تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران که با شکست برابر تایلند و کسب عنوان نایب قهرمانی همراه بود، گفت: روز گذشته ۲ بازی و امروز هم یک بازی با این تیم داشتیم، فکر می‌کردیم دیدار فینال با اصطکاک بیشتری برگزار شود به خصوص که دیدارهای قبل با تایلند خیلی نزدیک پیگیری شد و حتی نتایجش هم نزدیک بود.

وی ادامه داد: ما امروز و پیش از دیدار فینال ۳ دیدار برگزار کردیم و تایلندی‌ها یک بازی کمتر داشتند. بنابراین بازیکنان ایران خستگی بیشتری داشتند اما اطمینان دارم آنها تمام توان شأن را به کار گرفتند و برای طلا بازی کردند اما به هر حال بازی دو سر برد و باخت دارد.

همایونپور تصریح کرد: اگر خسته نبودیم نتیجه نزدیک تر می‌شد و شاید هم تغییر می‌کرد، در ۲ ثانیه و ۳۰ ثانیه آخر بازی، جریان بازی از دست مان خارج شد.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران گفت: برای اولین بار بسکتبال با ویلچر سه نفره وارد بازی‌های پاراآسیایی جوانان شد و این گام بزرگی برای آینده این رشته است، حضور در این بازی‌ها هم اولین اعزام مان بود در حالیکه بازیکنان تایلند قبلاً در مسابقات آسیایی و جهانی شرکت داشتند، در هر صورت این شروع خوبی برای مان بود. امیدوارم از تجربه این بازی‌ها برای کسب طلای آسیا استفاده کنیم.