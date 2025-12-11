  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

برف گردنه شاه ولایت را مسدود کرد

اصفهان-رئیس پلیس راه استان اصفهان از مسدود شدن گردنه شاه‌ولایت به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی خبر داد و گفت: به رانندگان توصیه می‌شود تا بازگشایی مسیر، از محورهای جایگزین برای تردد استفاده کنند.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال بارش شدید برف و لغزندگی سطح راه، محور خوانسار – بویین‌میاندشت در محدوده گردنه شاه‌ولایت از بامداد امروز مسدود شده و امکان تردد خودروها وجود ندارد.

وی افزود: پلیس راه با همکاری عوامل راهداری در محل حضور دارد، اما به دلیل استمرار بارش، یخ‌زدگی گسترده و کاهش دید، فعلاً امکان بازگشایی مسیر فراهم نشده است.

سرهنگ مولوی ادامه داد: به همه رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند توصیه می‌کنیم تا بازگشایی مسیر، از محور خوانسار – دامنه – داران – بویین‌میاندشت به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از شهروندان خواست پیش از هرگونه سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان را از طریق سامانه‌های رسمی پلیس راه و راهداری استعلام کنند و گفت: همراه داشتن زنجیرچرخ، تجهیزات زمستانی و رعایت سرعت مطمئنه در شرایط فعلی یک ضرورت جدی است.

