به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان کرمانشاه اعلام کرد که مراسم پرفیض نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته، مورخ ۲۱ آذر ماه، با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مسجد جامع کرمانشاه برگزار می‌شود.

این فریضه الهی در شهر کرمانشاه به امامت حجت‌الاسلام جواد فاطمی نسب، امام جمعه موقت کرمانشاه، اقامه خواهد شد و سخنرانی‌های ایشان در خطبه اول و دوم حول محور مسائل مهم دینی، اجتماعی و سیاسی روز متمرکز خواهد بود.

مسئولین برگزاری مراسم نماز جمعه از عموم مردم شریف و مؤمن استان دعوت کردند تا با حضور پرشور و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک، در این عبادت الهی شرکت نمایند تا ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های نظام، از فیض معنوی آن بهره‌مند شوند.

نماز جمعه همواره به عنوان تریبونی برای بیان مواضع رسمی و انعکاس مطالبات مردم، نقش مهمی در روشنگری جامعه و هدایت فرهنگی و سیاسی استان ایفا می‌کند. از این رو، حضور مسئولین و آحاد مردم در این مراسم، نشان‌دهنده بصیرت و تعهد آنان به اصول اسلامی و انقلابی است.