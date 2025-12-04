  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

نماز عبادی‌سیاسی جمعه کرمانشاه به امامت نماینده ولی‌فقیه اقامه می‌شود

نماز عبادی‌سیاسی جمعه کرمانشاه به امامت نماینده ولی‌فقیه اقامه می‌شود

کرمانشاه- نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴، به امامت حجت‌الاسلام‌ حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، فردا جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴، همچون روال معمول، با حضور نمازگزاران و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع کرمانشاه برگزار می‌شود.

این آئین عبادی‌سیاسی به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه اقامه خواهد شد و از نمازگزاران دعوت شده است طبق برنامه هفتگی در این مراسم معنوی حضور یابند.

بر اساس اعلام ستاد نماز جمعه کرمانشاه، توصیه شده است نمازگزاران جهت بهره‌مندی از فضای معنوی و شنیدن خطبه‌ها، پیش از اذان ظهر در محل مصلی حضور یابند.

کد خبر 6678262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها