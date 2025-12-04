به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادیسیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، فردا جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴، همچون روال معمول، با حضور نمازگزاران و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع کرمانشاه برگزار میشود.
این آئین عبادیسیاسی به امامت حجتالاسلام حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه اقامه خواهد شد و از نمازگزاران دعوت شده است طبق برنامه هفتگی در این مراسم معنوی حضور یابند.
بر اساس اعلام ستاد نماز جمعه کرمانشاه، توصیه شده است نمازگزاران جهت بهرهمندی از فضای معنوی و شنیدن خطبهها، پیش از اذان ظهر در محل مصلی حضور یابند.
نظر شما