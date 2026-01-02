به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شهر کرمانشاه، روز جمعه ۱۲ دی ماه در مسجد جامع این شهر و به امامت حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقامه خواهد شد.
این آئین عبادی سیاسی با حضور گسترده نمازگزاران مؤمن و انقلابی برگزار میشود و در آن به موضوعات روز جامعه، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداخته خواهد شد.
نماز جمعه به عنوان یکی از مهمترین پایگاههای تبیین معارف دینی و بصیرتافزایی اجتماعی، همواره نقش مؤثری در تقویت وحدت، انسجام و همدلی مردم داشته و در استان کرمانشاه نیز با استقبال پرشور مردم همراه است.
خطبههای نماز جمعه این هفته با محوریت مسائل اعتقادی، اخلاقی و شرایط روز کشور ایراد خواهد شد و انتظار میرود توصیهها و رهنمودهای امام جمعه کرمانشاه مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گیرد.
مسئولان ستاد برگزاری نماز جمعه از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار کرمانشاه دعوت کردهاند با حضور بهموقع در این آئین عبادی سیاسی، ضمن بهرهمندی از فیوضات معنوی نماز جمعه، در تقویت همبستگی اجتماعی و دینی سهیم باشند.
