نماز جمعه ۱۲ دی ماه در مسجد جامع کرمانشاه اقامه می‌شود

کرمانشاه- نماز جمعه ۱۲ دی ماه شهر کرمانشاه به امامت نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در مسجد جامع این شهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شهر کرمانشاه، روز جمعه ۱۲ دی ماه در مسجد جامع این شهر و به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقامه خواهد شد.

این آئین عبادی سیاسی با حضور گسترده نمازگزاران مؤمن و انقلابی برگزار می‌شود و در آن به موضوعات روز جامعه، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پرداخته خواهد شد.

نماز جمعه به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تبیین معارف دینی و بصیرت‌افزایی اجتماعی، همواره نقش مؤثری در تقویت وحدت، انسجام و همدلی مردم داشته و در استان کرمانشاه نیز با استقبال پرشور مردم همراه است.

خطبه‌های نماز جمعه این هفته با محوریت مسائل اعتقادی، اخلاقی و شرایط روز کشور ایراد خواهد شد و انتظار می‌رود توصیه‌ها و رهنمودهای امام جمعه کرمانشاه مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گیرد.

مسئولان ستاد برگزاری نماز جمعه از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار کرمانشاه دعوت کرده‌اند با حضور به‌موقع در این آئین عبادی سیاسی، ضمن بهره‌مندی از فیوضات معنوی نماز جمعه، در تقویت همبستگی اجتماعی و دینی سهیم باشند.

