به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته همزمان با ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه برگزار می‌شود.

پیش از آغاز خطبه‌ها و اقامۀ نماز جمعه، مراسم معنوی زیارت پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از بعید رأس ساعت ۱۱ صبح در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

نماز جمعه به عنوان سنگر وحدت و تجلی‌گاه حضور مؤمنان، هر هفته صحنه‌ای برای نمایش شکوه عبادی و سیاسی مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه است و مسئولان ستاد برگزاری از عموم مردم دعوت کرده‌اند تا در این مراسم باشکوه شرکت کنند.