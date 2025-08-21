  1. استانها
نماز جمعه این هفته در کرمانشاه به امامت حجت الاسلام غفوری اقامه می‌شود

کرمانشاه- نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته، ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴، به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه در مسجد جامع این شهر اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته همزمان با ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه برگزار می‌شود.

پیش از آغاز خطبه‌ها و اقامۀ نماز جمعه، مراسم معنوی زیارت پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از بعید رأس ساعت ۱۱ صبح در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

نماز جمعه به عنوان سنگر وحدت و تجلی‌گاه حضور مؤمنان، هر هفته صحنه‌ای برای نمایش شکوه عبادی و سیاسی مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه است و مسئولان ستاد برگزاری از عموم مردم دعوت کرده‌اند تا در این مراسم باشکوه شرکت کنند.

