به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادیسیاسی جمعه این هفته مصادف با ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور گسترده مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه در مسجد جامع شهر برگزار میشود.
این مراسم عبادی و اجتماعی به امامت حجتالاسلام سید امیر محمدیپور، امامجمعه موقت کرمانشاه، اقامه خواهد شد. پیش از خطبهها، برنامههایی از جمله قرائت آیاتی از کلامالله مجید، دعا و مناجات و همچنین بیان احکام دینی توسط روحانیون حاضر در مسجد جامع انجام خواهد گرفت و فضای معنوی ویژهای در میان نمازگزاران حاکم خواهد شد.
نماز جمعه بهعنوان سنگر بزرگ انقلاب اسلامی، همواره جایگاه تبیین مسائل روز کشور و استان و نیز محلی برای پیوند عمیق مردم با ارزشهای دینی و انقلابی بوده است.
حضور پرشور مردم کرمانشاه در این آئین، بار دیگر نشان خواهد داد که نماز جمعه همچنان محور وحدت و انسجام اجتماعی در جامعه اسلامی است و مسجد جامع کرمانشاه بهعنوان یکی از پایگاههای اصلی برگزاری این فریضه، نقش پررنگی در حفظ معنویت و هویت دینی شهر دارد.
نظر شما