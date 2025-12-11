به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک عصر پنجشنبه در جمع فعالین اقتصادی کاشان با اشاره به برخی از مشکلات برای فعالین اقتصادی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که بسیاری از فعالین به آن اشاره می‌کنند تعهد ارزی است که صادرکنندگان باید ارز تعهد شده را برگردانند.

وی با اشاره به اینکه جایگاه مهم کاشان در صنعت ابراز کرد: منطقه کاشان در صنایع نساجی و فرش جایگاه ویژه ای دارد که نشان از پتانسیل این منطقه دارد.

وزیر صمت با بیان اینکه یکی از مشکلات کنونی صنعت فرسودگی ماشین‌آلات است، تصریح کرد: این معضل در صنعت نساجی و فرش بیش از پیش خود را نشان داده است.

وی با اشاره به اینکه صنعت فرش کاشان باید به فناوری روز مجهز شود، خاطرنشان کرد: تهدیدهای صنعت فرش با استفاده از فناوری‌های روز از بین می‌رود.

اتابک با اشاره به اینکه استان اصفهان از نظر معادن وضعیت مناسبی دارد، گفت: در این برخی از معادن به طور کامل به بهره برداری نرسیده است که به این منظور لازم است برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

وی همچنین از اختصاص بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای صنعت نساجی استان اصفهان خبر داد و افزود: این اعتبار قرار است در راستای نوسازی ماشین‌آلات و استفاده از فناوری روز در اختیار فعالین این صنعت قرار گیرد.