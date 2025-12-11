گشایش کارخانه بزرگ ریسندگی یزد با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، در گامی مهم برای توسعه پایدار و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی کشور، کارخانه بزرگ ریسندگی در یزد با حضور اسکندر مؤمنی وزیر کشور و مقامات ارشد استانی در منطقه ویژه اقتصادی یزد به بهره‌برداری رسید.

این پروژه صنعتی که با سرمایه‌گذاری کلانی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال احداث شده، نقش محوری در تأمین مواد اولیه کارخانجات پوشاک خواهد داشت.

این واحد تولیدی پیشرفته که بر روی زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار بنا شده، با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا، سالانه ۸۰۰۰ تن انواع نخ پنبه شانه شده تولید خواهد کرد.

افتتاح این کارخانه، علاوه بر افزایش خودکفایی نساجی در تولید مواد اولیه، به طور مستقیم برای ۳۸۰ نفر از جوانان و متخصصان استان یزد اشتغال‌زایی پایدار ایجاد کرده است.

آغاز به کار رسمی این واحد ریسندگی، امری ارزشمند و گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه منطقه و رونق تولید محسوب می‌شود. محصولات این مجموعه مستقیماً به چرخه تولید پارچه کشور وارد خواهد شد و وابستگی به واردات را در این بخش کاهش می‌دهد.