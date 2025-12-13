مصطفی معینی در حاشیه دیدار با جمعی از فعالین اقتصادی کاشان با اشاره به اینکه کاشان قطب صنعت خصوصی کشور است، اظهار کرد: ۷۵ درصد ارزش افزوده فرش ماشینی کشور در منطقه کاشان و آران و بیدگل تولید می‌شود.

وی با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی ابراز کرد: صنعت مدرن کاشان توسط بخش خصوصی پایه‌گذاری شده و امروز در قالب صدها شرکت کوچک و بزرگ فعالیت می‌کند.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قدمت و جایگاه ویژه اتاق بازرگانی کاشان به‌عنوان تنها اتاق بازرگانی شهرستانی کشور تصریح کرد: منطقه کاشان بیش از یک هزار و ۱۰۶ واحد صنعتی با بیش از ۱۰ نفر کارکن دارد که از این تعداد ۶۳۶ واحد در کاشان و ۳۷۲ واحد در آران و بیدگل مستقر هستند.

وی با بیان اینکه کاشان و آران و بیدگل دارای ۱۳ شهرک صنعتی، ۵ پهنه صنعتی فعال، یک پارک علم و فناوری و چند مرکز رشد هستند، خاطرنشان کرد: همچنین ۸۴ شرکت دانش‌بنیان و فناور در این پارک مستقر و ۲۷ شرکت در صف استقرارند.

معینی مهم‌ترین نقطه قوت منطقه کاشان و آران و بیدگل را حوزه فرش ماشینی دانست و گفت: بیش از ۸۰۰ واحد فعال در این صنعت وجود دارد و ۷۵ درصد ارزش افزوده فرش ماشینی کشور در منطقه کاشان تولید می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه فقط ۹.۵ درصد جمعیت استان اصفهان در این منطقه سکونت دارد، ۲۲ درصد شرکت‌های صنعتی استان و ۲۰ درصد اشتغال صنعتی در کاشان و آران و بیدگل متمرکز است.

معینی با اشاره به تنوع گسترده صنعتی در کاشان از نساجی و فرش ماشینی تا صنایع معدنی، شیمیایی، گلاب و اسانس، گفت: در استانی مثل اصفهان که خود قطب صنایع سنگین کشور است، کاشان سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات صنعتی را بر عهده دارد.

وی با تأکید بر اینکه حجم صنایع منطقه کاشان نیازمند ساختار مدیریتی متناسب است، افزود: تقاضا داریم اداره صمت کاشان متناسب با شاخص‌های منطقه ارتقا یابد؛ یا به اداره کل تبدیل شود، مانند ساختار جنوب استان کرمان، یا دست‌کم به‌عنوان معاونت اداره کل اصفهان تعریف شده و اختیار لازم داشته باشد تا صنعتگران برای امور اداری مجبور به مراجعه به مرکز استان نباشند.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار ارتقای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان به سطح «ستاد» شد و تأکید کرد: هدف، توسعه تشکیلات نیست بلکه حل مشکلات تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به جایگاه جهانی فرش ماشینی، گفت: در این صنعت، ترکیه رتبه اول و ایران دوم است؛ اما ترکیه دو مزیت دارد که ما نداریم: نبود تحریم و نوسازی کامل ماشین‌آلات. اگر صنعت فرش ماشینی رویکرد صادراتی پیدا نکند، امکان بیکاری حدود ۲۰ هزار نفر وجود دارد.

معینی خواستار رفع موانع صادراتی و حمایت در نوسازی ماشین‌آلات شد و گفت: تأمین مالی و سرمایه در گردش می‌تواند هم بازار داخلی را تقویت کند و هم قدرت صادرات را افزایش دهد.