  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۴

بقایی‌ خبر داد؛

برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران با حضور کشورهای همسایه افغانستان

برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران با حضور کشورهای همسایه افغانستان

سخنگوی وزارت امور خارجه از برنامه‌ریزی جهت برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران برای گفتگو و تبادل نظر درباره تحولات مرتبط با افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی جهت برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران برای گفتگو و تبادل نظر درباره تحولات مرتبط با افغانستان خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رایزنی‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، از جمله با پاکستان و افغانستان، در جهت تقویت صلح و ثبات در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای امنیت و ثبات در محیط همسایگی کشورمان قائل است و در همین راستا از هیچ کوششی برای کاهش تنش بین کشورهای منطقه و تقویت تفاهم میان آنها فروگذار نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری این نشست را محصول رایزنی‌های صورت‌گرفته در سطوح مختلف با کشورهای همسایه و دیگر طرف‌های منطقه‌ای دانست و اظهار امیدواری کرد این ابتکار بتواند نقشی مؤثر در جهت تقویت همگرایی و رفع تنش‌ها ایفا کند.

به گفته بقایی این نشست منطقه‌ای در هفته پیش رو با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه کشورمان در تهران برگزار خواهد شد.

کد خبر 6686203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها