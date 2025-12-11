نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی فرمانداری قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی مستقر در مجموعه فرمانداری قم صبح پنجشنبه با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، معاونان وی و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان رسماً افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شد.



این پروژه که به گفته مسئولان فرمانداری، در مدت کمتر از یک ماه کاری تکمیل شده، بخشی از برنامه‌های استان در راستای کاهش ناترازی انرژی و حرکت به سمت توسعه منابع پاک و پایدار به شمار می‌رود.



اجرای این نیروگاه، پاسخی عملی به سیاست‌های دولت چهاردهم برای تقویت سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و بهینه‌سازی مصرف انرژی است.



در آئین افتتاح این نیروگاه، امیرعباس بقایی فرماندار قم در سخنانی با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار قم، گفت: تحقق این پروژه محصول مجموعه‌ای از تلاش‌های فنی و مدیریتی بوده است.



وی اظهار کرد: با لطف خداوند متعال و برنامه‌ریزی دقیق، عملیات احداث نیروگاه خورشیدی فرمانداری در مدت بسیار کوتاهی به انجام رسید و اکنون در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.



وی با اشاره به اهمیت این پروژه برای استان قم افزود: بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی علاوه بر کمک به مدیریت بار انرژی، زمینه‌ساز ارتقای سطح تاب‌آوری شبکه تأمین برق و تقویت زیرساخت‌های پایدار انرژی در قم خواهد بود.



این نیروگاه با هدف تقویت تأمین انرژی مجموعه‌های اداری، کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت انرژی پاک احداث شده و بخشی از نیاز مصرفی فرمانداری را از طریق تولید برق خورشیدی تأمین می‌کند.