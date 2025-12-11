محکومیت اقدام نیروی دریایی آمریکا در تعرض به یک شناور تجاری در کارائیب

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام نیروی دریایی آمریکا در تعرض نظامی به یک فروند شناور تجاری حامل نفت ونزوئلا در نزدیک سواحل این کشور و تصرف آن را بهعنوان مصداق بارز «دزدی دریایی دولتی» توصیف و آن را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد اقدام آمریکا در توقیف و تصرف شناورهای تجاری متعلق به سایر کشورها، بیاعتنایی آشکار به حقوق بینالملل و نقض فاحش اصول ناظر بر امنیت و ایمنی دریانوردی بینالمللی است. بقایی تاکید کرد که استناد به قوانین داخلی آمریکا و تحریمهای غیرقانونی آن برای توجیه چنین اقدامی به هیچ عنوان نمیتواند ماهیت غیرقانونی و مجرمانه این «سرقت مسلحانه در دریا» را تغییر دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به عواقب و پیامدهای استمرار چنین رفتارهای زورمدارانهای بر صلح، امنیت و تجارت بینالملل، مسئولیت همه دولتها و نهادهای صلاحیتدار بینالمللی را برای مخالفت با چنین اقدامات غیرقانونی و پاسخگو کردن آمریکا خاطرنشان کرد.
