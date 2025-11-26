به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم دستغیب صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای فارس گفت: صدا و سیما در سال گذشته برنامه‌های قابل توجهی برای معرفی شهید دستغیب و یاران همراه شهید داشت و برای هر یک از آنان ویژه‌برنامه‌ای اختصاص داد که این اقدام مایه دلگرمی و خرسندی بود.

وی افزود: رویکرد ما در برگزاری سالگردها طی چند سال اخیر، توجه بیشتر به فعالیت‌های علمی بوده است؛ سال اول کتاب «معلم پاکی» را منتشر کردیم و در سال دوم تولیدات پژوهشی از طریق کتاب‌شناسی توصیفی شهید دستغیب آماده شد. امسال و سال آینده نیز با تکیه بر جایگاه ایشان به عنوان مفسر قرآن، مجموعه تفسیری آثار ایشان تدوین و جلد نخست آن با بیش از ۴۷۰ صفحه منتشر می‌شود.

وی در تشریح برنامه‌های سالگرد امسال گفت: انسجام برنامه‌ها بیشتر شده و تلاش کردیم قاب‌های رسانه‌ای مناسبی فراهم کنیم، از جمله مراسم مسجد جامع شیراز و برگزاری دعای کمیل در مسجد جامع عتیق، که فرصت تصویری و رسانه‌ای ارزشمندی ایجاد می‌کند.

دبیر ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت شهید دستغیب خاطرنشان کرد: رونمایی کتاب‌ها و نشست‌های پژوهشی از جمله برنامه‌های محوری امسال است که می‌تواند شخصیت شهید دستغیب را به شکلی شایسته و کامل برای نسل امروز معرفی کرد.