ولدان: همدلی مؤمنانه پاسخ عملی به جنگ هویتی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، ظهر سه‌شنبه در رزمایش همدلی مومنانه در شیراز، با اشاره به اهمیت تقویت نگاه رحمانی در جامعه، اظهار کرد: هنگامی که در مسیر صفات جمالی الهی حرکت کرده و این نگاه را در میان همنوعان خود تقویت می‌کنیم، در حقیقت یاد خدا را در جامعه زنده نگه داشته‌ایم، چرا که هر آنچه یاد خدا را جاری سازد، عبادت محسوب می‌شود.

وی رزمایش‌های مومنانه و اقدامات همدلانه را حرکتی جمعی و خدا گونه توصیف کرد و با استناد به روایات اسلامی، مددجو را سفیر خداوند خواند و افزود: کمک‌های مالی پیش از آنکه به دست نیازمند برسد، به درگاه الهی تقدیم می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حکمرانی مردمی، این حرکت خودجوش خیرین را از زیباترین مصادیق آن دانست و گفت: این اقدام نه توسط نهادهای دولتی، بلکه به همت خیرین مردمی شکل گرفته و مسیر همدلی و تعاون اجتماعی را هموار کرده است.

ولدان در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: امروز مسائل اقتصادی بر اعتقادات مردم سایه انداخته و در دل این مشکلات، جنگی هویتی در جریان است. دشمن تلاش می‌کند به جای حملات نظامی، هویت جامعه را هدف قرار دهد.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: نقطه کانونی درگیری امروز، تبلیغات مسمومی است که با هدف به چالش کشیدن هویت دینی و فرهنگی ما طراحی شده و ترویج همدلی مومنانه، پاسخ عملی و مؤثر به این جنگ نرم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ترویج این‌گونه حرکت‌های جمعی را مصداق تعظیم شعائر الهی دانست و افزود: با جاری شدن این سنت‌ها، اراده الهی در جامعه متجلی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و نماد تلفیق دین، هنر و حماسه، ابراز امیدواری کرد که مردم این دیار با استمرار این مسیر، از یاران امام زمان (عج) باشند و اجر این اقدامات را از خداوند متعال دریافت کنند.