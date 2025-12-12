به گزارش خبرنگار مهر، روستای نیبند شامگاه پنجشنبه میزبان مراسمی باشکوه به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) بود؛ مناسبتی که هر ساله اهالی این روستا با حساسیت و احترام ویژهای آن را برگزار میکنند.
در این آئین که جمعی از اهالی، جوانان، مسئولان محلی و ریشسفیدان حضور داشتند، برنامهها با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس گروههای فرهنگی روستا فضای مراسم را با مدیحهسرایی و ذکر مناقب حضرت زهرا (س) معنویتر کردند.
تبیین جایگاه حضرت زهرا (س) و تأکید بر تحکیم معنویت اجتماعی
در بخش سخنرانی این برنامه، حجتالاسلام علی حضرتی از روحانیون منطقه با تبریک این میلاد خجسته، به بیان ابعاد گوناگون شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت.
وی نقش برجسته ایشان را در تحکیم بنیان خانواده، ترویج اخلاق اسلامی و ارتقای جایگاه زن در جامعه اسلامی تشریح کرد و افزود: حضرت زهرا (س) الگوی بیبدیل ایمان، صبر و اخلاق برای تمامی نسلهاست و بازخوانی سیره ایشان میتواند نقش مهمی در تقویت هویت دینی و اخلاقی جامعه داشته باشد.
این روحانی همچنین با اشاره به اهمیت پایگاههای دینی همچون مساجد و هیئات در ارتقای معنویت اجتماعی، تأکید کرد تقویت فعالیتهای فرهنگی – مذهبی در روستاها زمینهساز رشد و بالندگی جامعه و نسل جوان خواهد بود.
حضور نماینده مجلس و تأکید بر پیگیری مطالبات منطقه
نماینده شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در جمع اهالی روستا، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س)، به بیان دیدگاهها و برنامههای خود درباره توسعه منطقه پرداخت.
وی ضمن قدردانی از مشارکت مردم نیبند در فعالیتهای فرهنگی، خاطرنشان کرد: روستاهای بخش، ظرفیتهای ارزشمندی برای پیشرفت دارند و تلاش ما بر این است که طرحهای عمرانی، خدماتی و اجتماعی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
وی همچنین بر لزوم توجه ویژه به تقویت زیرساختها، افزایش امکانات رفاهی و حمایت از پروژههای فرهنگی مذهبی در روستاها تأکید کرد و وعده داد پیگیری مشکلات و مطالبات مردم را در دستور کار قرار دهد.
پایانی صمیمی برای آئینی سرشار از همدلی
این مراسم معنوی با اجرای برنامههای فرهنگی، مدیحهسرایی، سخنرانی و تکریم مقام زن مسلمان ادامه یافت و در فضایی صمیمی و همراه با ابراز خوشنودی اهالی روستا به پایان رسید.
حضور پررنگ جوانان و خانوادهها، جلوهای از پیوند نسلها در احیای سنتهای دینی و فرهنگی را به نمایش گذاشت؛ سنتی که اهالی نیبند همچنان با علاقه و همدلی از آن پاسداری میکنند.
