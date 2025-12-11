  1. استانها
برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در مسجد تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی

ارومیه- جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد شهدای افشار تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی پنجشنبه شب برگزار شد.

