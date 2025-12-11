https://mehrnews.com/x39QMy ۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۶ کد خبر 6686223 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۶ پنجره مهر؛ برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در مسجد تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ارومیه- جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد شهدای افشار تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی پنجشنبه شب برگزار شد. دریافت 45 MB کد خبر 6686223 کپی شد مطالب مرتبط جشن کوثر ولایت در بیرجند بانوان و مادران در اولویت اصلی مدیریت شهری هستند برگزاری آئین گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای نیبند درمانی: نقش آفرینی زنان در توسعه اجتماعی انکارناپذیر است مرکز نگهداری سالمندان در گناوه افتتاح شد سرهنگ جعفری: ارزشهای قرآنی سرمایه ماندگار نسل آینده است برچسبها روز زن اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی حضرت فاطمه زهرا (س)
