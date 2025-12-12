  1. سلامت
زنگ خطر کاهش باروری در کشور؛ ضرورت بازنگری در قوانین جمعیتی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نرخ باروری کمتر از ۹ دهم، زنگ خطر جدی است و تنها به گیلان و مازندران محدود نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری افزود: بررسی نقشه باروری کشور نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از دسته‌های تعریف‌شده، نه بهبود و نه تعالی اتفاق افتاده و حتی حفظ وضعیت موجود نیز صورت نگرفته است؛ موضوعی که عملاً بیانگر ناکارآمدی فرآیندهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ است.

وی تاکید کرد: باید مشخص شود آیا آئین‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی نیازمند بازنگری است و بودجه و اعتبارات لازم دیده نشده یا اینکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نتوانسته‌ایم چالش‌های مرتبط با تشکیل و تحکیم خانواده، فرزندآوری و حمایت از سلامت جامعه را تقویت کنیم و هر یک از دستگاه‌های اجرایی تکالیف اختصاصی خود را دارند و ستاد ملی جمعیت نیز به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر اجرای این تکالیف، باید بازخوردها را گزارش دهد.

رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: مجلس نیز باید در حوزه‌های تخصصی همچون کمیسیون بهداشت و درمان یا کمیته‌های مرتبط بازنگری در قوانین جمعیتی را آغاز کند زیرا قانون جوانی جمعیت به صورت آزمایشی به مدت ۷ سال اجرا می‌شود و اکنون زمان ارزیابی جدی نتایج آن فرا رسیده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به طور مستمر در جلسات مشترک با دستگاه‌های مرتبط از جمله ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های بهداشت، کار و راه و شهرسازی اجرای قانون جوانی جمعیت و مسئله جمعیت را پیگیری می‌کند، تصریح کرد: اگر میان این دستگاه‌ها بخواهیم اولویت‌بندی داشته باشیم، دو نکته مهم مطرح است و نخست اینکه باور به اهمیت تعالی جمعیت و جوانی جمعیت در دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار ضعیف و کمرنگ است و وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تاکنون با وجود محدودیت‌های اعتباری به تکالیف اختصاصی خود عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته اما در سطح دولت نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت وجود ندارد و موضوع در حاشیه قرار گرفته و جایگاه لازم را پیدا نکرده است.

زمانی کیاسری، ضعف دوم را مربوط به سازمان برنامه و بودجه دانست که هیچ اهمیتی برای بحث جمعیت و ضرورت حمایت‌های اعتباری در این زمینه قائل نشده است و تاکید کرد: البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز باید در این حوزه رویکرد جدی، آینده‌نگرانه و فنی داشته باشد هر چند باور و توجه مجلس نسبت به برخی دستگاه‌ها بیشتر است و با فعالیت‌های تخصصی کمیسیون‌ها، اقداماتی در زمینه تدوین قوانین حمایتی جمعیت انجام شده است.

به گفته وی، اکنون این قوانین نیازمند بازنگری هستند؛ بازنگری‌ای که می‌تواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح و پیرایش مواد باشد اما در هر حالت ضرورتی قطعی برای بهبود وضعیت است.

زمانی کیاسری یادآور شد: کاهش نرخ باروری به کمتر از ۹ دهم در سال چهارم اجرای قانون نشان می‌دهد که یا قانون نیازمند اصلاح فوری است، یا فرآیندهای اجرایی آن کارآمد نبوده، یا اعتبارات لازم در اختیار دستگاه‌ها قرار نگرفته و یا اینکه متولیان و مدیران مناسب برای هدایت این سیاست‌ها انتخاب نشده‌اند و هر یک از این موارد سهمی در ناکامی اجرای سیاست‌های جمعیتی دارند و اگر این عوامل در کنار هم و به‌صورت هماهنگ و فنی مدیریت می‌شدند، امروز شاهد کاهش تشکیل خانواده و افت شدید باروری نبودیم.

رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: مسئله جمعیت چندعاملی است و همه این عوامل باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.

زمانی کیاسری، پیشنهاد کرد؛ با توجه به شرایط حساس کنونی، مجلس دوازدهم باید یک کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل دهد و این کمیسیون باید به‌طور اختصاصی به مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاه‌ها بپردازد و بازنگری در مصوبات جمعیت را به‌صورت مستمر دنبال کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تشکیل این کمیسیون ویژه را ضرورتی جدی و فوری برای عبور از وضعیت فعلی دانست.

حبیب احسنی پور

    • ناشناس IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      84 0
      پاسخ
      با قانون و بودجه نمیشه زائید
      • بهنام IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        8 0
        همش چرنده ، ما که نه سهام ش رو دیدیم ، نه زمین ش و نه استخدام ش جالب تر اینکه بخاطر طرح شناور و دیر رفتن صبح ها به محل کار توبیخ و تهدید به اخراج شدم و الان تنزل رتبه گرفتم هرچند هرچی دیر میرفتم عوضش از آخر میموندم و کارهام رو انجام میدادم سه تا بچه دارم که تو همین سال ها به دنیا اومدن و بزرگتره کلاس سوم ابتدایی هست چون باید صبح ها برسونم دم مدرسه به ناچار بجای ساعت ۷ ،ساعت ۷:۵۰ دقیقه میرسم .
    • بي نام IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      88 0
      پاسخ
      وقتی در کشور ثبات در همه زمینه ها وجود ندارد و آینده پیش رو نامعلوم است کسی به فرزند آوری تمایل ندارد
    • دوست مهربان IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      41 3
      پاسخ
      مشکل تحریم و معضلات اقتصادی حل نشود و امید به آینده نه شعاری بلکه واقعی وجودنداشته باشد حل مشکل فرزند آوری فقط توهمی بیش نیست.التماس تفکر.در پناه حق.
    • کسرا IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      61 1
      پاسخ
      بفکر باروری نباشید بفکر جوانان تحصیل کرده بیکار که بعلت بیکاری بیمار شده اند باشید واقعا بیش از چند میلیون جوان تحصیل کرده بیکار هستند حالا شما بفکر باروری هستید زمانی که مردم می بینند جوانان تحصیل کرده بیکار هستند و امیدی ندارند از فرزند اوری خودداری می کنند
    • زهرا ش IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      74 3
      پاسخ
      فرزند کمتر اعصاب راحتتر زندگی بهتر
    • رها IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      63 0
      پاسخ
      با این شرایط اقتصادی ؟!!!!!!!!
    • رها IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      58 0
      پاسخ
      با این شرایط اقتصادی ؟! من معلم بچه یکی دوساله را کجا بزارم نه پولش را دادم پرستار بگیرم، بقیه مخارج هم بماند ...
      • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        6 0
        اقا یکی اینارو حالی کنه من با ۳۴ سال سن تو ازدواجش موندم با این اقتصاد خرج مجردیمو با ۱۵ ساعت کار نمیتونم برسونم تو ۱۸ سالگی درسمو بخاطر رسوندن خرج نونم ول کردم الان اسنپیم سه ساله لباس نخریدم اونوقت اینا از فرزند اوری حرف میزنن والا اینا یا تو باغ نیستن یا اینا تو باغن ما نیستیم هر بار گفتن تدبیر کردیم برای معیشت دلار سقف زد اصلا یه بار بگین وضع درست شد والا الان تو حالت حفظ بقا هستیم دیگه از زندمانی هم گذشته
    • im IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      64 1
      پاسخ
      آب و نون و شغل و مسکن و ..... همین ۹۰ میلیون رو جواب بدهید، افزایش بیشترش پیشکش.
    • ماهان IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      36 4
      پاسخ
      شما با دادین سهمیه استخدامی به متاهل ها دارید تبعیض ایجاد می کنید!
      • خسته IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        2 0
        دقیقا فکر کن طرف چون چهار تا بچه داره براش امتیاز در نظر میگیرن . درحالی که شاید واقعا توی اون کار خوب نباشه . خب اینجوری کیفیت هم میاد پایین
    • پریسا IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      55 0
      پاسخ
      تا زمانی که گرانی بیداد می‌کند مردم همین قدر که گلیم خودشان را بتوانند از آب بیرون بکشند شانس اورده اند ازدواج و بچه دار شدن دیگر مال آقازاده‌ها ست همین قدر که از گرسنگی نمیرد آدم شانس آورده هر چند سواره از پیاده خبر ندارد
    • ایرانی IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      50 1
      پاسخ
      من یه دونه بچه دارم تو خرجش موندم چطور بازم بچه دار شیم؟؟؟؟
    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      35 1
      پاسخ
      الحمدالله جمعیت الان خوبه نمی دانم دنبال چی می گردید
      • محمد سیاهوشی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        19 1
        جمعیت باید کاهشی شود تا۵۰میلیون چونکه طبیعت واقلیم کشور با جمعیت زیاد نابود می‌شود
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ما دیگه گول وعده و وعید نمیخوریم
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 0
      پاسخ
      اولین جواب در پرسش از زوجهای ایرانی در خصوص فرزندآوری ،مساله دغدغه های اقتصادی و مالیست و بطور عامیانه، خرج بچه. البته بخشی از این مساله قطعا تغییر نگرش نسبت به کیفیت زندگی بجای کمیت فرزندان نیز هست اما مشکل اصلی اقتصادیست تا فرهنگی.
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      8 0
      پاسخ
      برای چی باید فرزند آوری کنن وقتی دولت فقط حرف میزنه وزیر پای مردم رو خالی میکنه دقیقا وقتی همسرم باردار شد وخدا به ما دوقلو داد دولت عزیز تو سال اول ازدواج یارانه که برای ما آب باریکی بود رو قطع کردو به اعتراض من هم جوابی نداد حالا چطور حمایت میکنید از فرزند آوری حتما همینطور.
    • ناشناس IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      هزینه بالای درمان باروری از جمله ivf خیلی ها را ازدرمان باز داشته است اگر رایگان شود ویا بیمه ها متقبل شوند بهتر خواهد شد
      • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        1 0
        دقیقا همین مشکل داریم
    • کورش IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      9 0
      پاسخ
      این قانون جوانی جمعیت باعث بالا رفتن تعداد بچه های معلول شد
    • محمد IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 0
      پاسخ
      همین جمعیت هم زیاد هست چون فقط درخواست تولد شدن دارین وبس
    • ناشناس IR ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 0
      پاسخ
      الان بچه من دوساله است ،هزینه پوشک از هر بسته ۹۶رسیده به ۳۴۰ همین که یه شیر پاستوریزه از بسته ۱۹رسیده به ۴۵ واقعا کنار این دو قلم که مختص بچه هست همه چی افزایش پیدا کرده برنامه دولت به چه درد ملت می خوره
    • IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      7 1
      پاسخ
      من سه تا دارم چهارمی تو راه. بیست سال هم مستاجرم. غلط کردم. بچه اوردم
    • مهدي IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      8 0
      پاسخ
      همین الانشم جمعیت ایران زیاده و باید کم بشه . تو کشوری که آب وجود نداره و گرانی بی داد می کنه . بچه دار شدن چه صیغه ای .
    • سمیرا IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 3
      پاسخ
      قشر فقیر بیشتر بچه میارن واسه همین وامها از طرفی اموزش وفرهنگ در این قشر پایین است دولت عزیز چرا
    • بختیاری IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 1
      پاسخ
      سلام چرا مردم فریب می‌دهید با یارانه ۴۰۰ هزار تومان ، وضع مالی شما خوب است آیا با پول کارگری میشه زندگی کرد من ۳۷ سال سن دارم ۶ فرزند دارم سال ۸۵ خدمت سربازی رفتم بچه داشتم تا به حال دولت محترم یا نهاد دیگری به من کمک نکرده است الان مستاجر هستم بیشتر موقع در سال ۲ شیفت یا ۳ شیفت سرکار بودم باز هم جوابگو نبود متاسفانه الان بیکار هستم با سپاس از ملت شریف ایران
    • US ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      7 0
      پاسخ
      موقعی که اراده کردی مثلا بری شیر بخری و فلان قدر پولش رو هم دستت گرفتی بری مغازه ولی مطمئن نیستی تا بری مغازه آیا قیمت شیر همان هست یا بالاتر رفته و نمیتونی طبق برنامه اون مثلا شیر رو بخری چطور میخوای برای بیست سال آینده یک طفل معصوم برنامه ریزی داشته باشیم؟؟؟؟؟
    • ح IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 0
      پاسخ
      قوانین جمعیتی که مشمول وام و مرخصی زایمان و ۳ فرزند به بالا زمین و ماشین و... کار ساز است؟ بفرض افراد وام هم گرفتند ،زمان هم گرفتند ،با حقوق ماهی ۱۵ یا ۲۰ می‌توان با گرانی جنگید؟ فرزندان که بزرگ شدند با هزینه تحصیل می‌شود کنار امد؟ بزرگتر شدند هزینه دانشگاه ؟ اصلا امیدی به اشتغال هست؟ خانم کیاسری شرط بقای هر جامعه امید است ،آینده روشن، اقتصاد سالم ،درمان مناسب ،شغل ،تحصیل ،درآمد، شما درآمد خودتان را نگاه نکنید سری به جامعه بزنید و در شهر با مردم رودررو هم صحبت شوید.
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      7 0
      پاسخ
      اگر می خواهید مشکل جمعیت را حل کنید مشکلات اقتصادی را حل کنید تا جوانان ازدواج کنند.
    • بی نام IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      7 0
      پاسخ
      زنده ها را دریابید که نابودنشوند فکر افزایش نباشید
    • ناصر IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      8 0
      پاسخ
      دیگه بچه داشتن نمیشه با جریمه انجام داد مثل اون حرفی که انداختید مجرد باید جریمه بدن مالیات بدن الان یه بچه براتون آوردیم بالا دلار 130 تومان نه میشه پوشک خرید نه لباس نه غذا بهش داد شما که میگی بیار بچه خرج این از کجا باید تامین کنن
    • رضا IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 0
      پاسخ
      سلام لطفا کارشناسان فن قبلا از هر اظهار نظر بفرمایند خودشان چند فرزند یا از هر فرزند خود چند نوه دارند شاید حرف درمانی جواب دهد
    • مریم IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 3
      پاسخ
      تا وقتی اصلاح قانون مهریه به اجرا نرسد، برخی آقایون تن به ازدواج نمیدهند و رو آوردن به ازدواج سفید و رابطه های پنهان، میزان طلاق و اجرای مهریه بسیار زیاد شده ۶میلیون پرونده مهریه تو دادگاه وجود داره و تا قانون اصلاح مهریه اجرا نشود این مشکلات حل نخواهد شد
    • ناشناس IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 1
      پاسخ
      در زمان گذشته هر کسی بچه کم داشت یه نوع ضعف بود . در واقع تعداد نفرات بیشتر بچه حسنش این هست اگر یکی بدلایلی از دنیا رفت جایگزین باشد در غیر اینصورت بدون نسل خواهی شد و الان یکی از دلایلی که اولاً ازدواج و طلاق زیاد شده است آزادی و رابطه بین زن مرد زیاد شده واین عامل کلا بنیان خانواده رو بهم می زند و تنها کسی سود می برد دشمن هست.
    • امین IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      من خودم عاشق بجه هستم ولی بخاطر اوضاع مالی قید بچه زدم وقتی نمی توانی حمایت کنی بچه نبودنش بهتر از بودنش است

