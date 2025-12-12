مرادی: بارش بیش از ۹۰ میلی متری باران در رودسر؛ خسارتی گزارش نشد

امیر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هشدارها اظهار کرد: با توجه به هشدار زرد، سیستم بارندگی تا ۶۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده بود، اما در شهرستان رودسر حجم بارش‌ها به بیش از ۹۰ میلی‌متر رسید که بیشترین بارندگی در استان گیلان بود.

وی افزود: این بارش‌ها برای مزارع منطقه بسیار مفید بود و مزارعی که نیاز به آب داشتند، به خوبی تغذیه شدند در ارتفاعات نیز بارش شدید برف گزارش شد که تقریباً ۲۰ تا ۲۵ میلی‌متر برف در مناطق بالا دست بارید و خوشبختانه هیچ گونه آسیبی به دامداران وارد نشد.

مرادی ادامه داد: تمام اقدامات پیشگیرانه انجام شده بود و دام‌ها و سوخت مورد نیاز روستاها تأمین شد. سهمیه آرد نیز به طور کامل در اختیار مردم قرار گرفت و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

فرماندار رودسر با اشاره به پیش‌بینی بارش در هفته آینده گفت: انتظار داریم موج جدیدی شهرستان را تحت تأثیر قرار دهد، از همین حالا از مردم عزیز درخواست داریم آمادگی کامل داشته باشند. این بارندگی‌ها برای کشاورزی منطقه حیاتی است و اگر اتفاق نیفتد، سال سختی در پیش خواهیم داشت.

وی در پایان از همراهی و دعای مردم قدردانی کرد و اظهار داشت: خوشحالم که این حجم بارندگی مورد نیاز مردم بود و دعای آنان سبب نزول این نعمت الهی شد.