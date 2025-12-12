صابری: آغاز بارش ها از روز جمعه در آذربایجان غربی؛ دما کاهش می یابد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور سطح زرد هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی از اواخر امروز جمعه شاهد بارش متناوب باران و برف و وزش باد و کاهش دما در استان خواهیم بود.

وی منطقه اثر این سامانه بارشی را کلیه مناطق با تاکید بر نیمه جنوبی استان عنوان کرد و افزود: در این راستا آبگرفتگی معابر شهری؛ کولاک برف، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های مواصلاتی پیش بینی می‌شود.

وی بر آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه کرد.