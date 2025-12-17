https://mehrnews.com/x39TqG ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶ کد خبر 6692550 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶ امدادرسانی به خودروی گرفتار در برف در محور گرمابدشت به لشکان رودسر رودسر- با تلاش نیروهای راهداری رودسر، خودروی گرفتار در برف در محور گرمابدشت به لشکان نجات یافت. دریافت 22 MB کد خبر 6692550 کپی شد مطالب مرتبط مرادی: دستگاه های خدمات رسان رودسر برای بحران احتمالی آماده اند مرادی: بارش بیش از ۹۰ میلی متری باران در رودسر؛ خسارتی گزارش نشد بارش برف در اشکورات رودسر آغاز شد برچسبها امداد رسانی رودسر راهداری
