امدادرسانی به خودروی گرفتار در برف در محور گرمابدشت به لشکان رودسر

رودسر- با تلاش نیروهای راهداری رودسر، خودروی گرفتار در برف در محور گرمابدشت به لشکان نجات یافت.

