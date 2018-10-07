انسداد ۱۵ راه روستایی در گیلان/ رکورد بارش باران کشور شکست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شدت بارش باران پاییزی که از بعدازظهر روز جمعه در استان گیلان آغاز شده بود، براساس پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی این استان از اواخر ساعات شب گذشته در بسیاری از مناطق کاسته ولی همچنان ادامه دارد.

بارش شدید باران در دو روز گذشته سبب آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه، انسداد راه‌های روستایی، تخریب پل‌های ارتباطی و جاری شدن سیل در اکثر شهرها و روستاهای گیلان، تخریب چندین خانه، اسکان ساکنان برخی از مناطق در مساجد، ریزش کوه و رانش زمین فوت چهار نفر براثر سقوط ماشین به رودخانه و همچنین تولد یک نوزاد در آمبولانس شد.

با ادامه بارش باران و طغیان رودخانه ها در گیلان برای سومین روز متوالی گرچه از شدت بارش ها کاسته شده ولی هنوز در شهرهای رودسر، آستانه اشرفیه، املش، تالش، فومن، صومعه سرا، رضوانشهر و شفت طغیان رودخانه ها ادامه دارد.

قطع آب شرب ۸ هزار خانوار رودسر و فومن

در این میان بارش حدود ۳۱۷ میلی‌متری باران تنها در شهر رودسر رکورد میزان بارش در ۵۵ ساله گذشته در استان گیلان و ۲۷ ساله گذشته در کشور را شکست. همچنین براساس اعلام پلیس راه استان گیلان براثر بارش شدید باران و لغزنده بودن معابر و خیابان ها تنها در ۴۸ ساعت گذشته ۳۳۳ فقره تصادف در محورهای برون و درون شهری گیلان رخ داده است.

همچنین در این مدت آب شرب ۱۱ هزارخانوار استان گیلان قطع بود که با تلاش های صورت گرفته آب سه هزار خانوار وصل شده و تلاش ها برای وصل کردن آب شرب هشت هزار خانوار در شهرهای رودسر و فومن به علت مسدود بودن راه و فراهم نبودن امکان حضور ماموران برق برای وصل کردن برق ایستگاه پمپاژ همچنان قطع است.

براساس اعلام مسئولان تلاش می شود که آب این مناطق نیر تا غروب امروز وصل شود.

تلاش ۱۲۰ اکیپ عملیاتی شرکت برق برای برطرف کردن قطعی

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان در این باره در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش های شدید دو روز گذشته، اظهارکرد: در این مدت برق برخی از مناطق استان گیلان قطع شد که با تلاش اکیپ‌های این شرکت در برخی از مناطق مشکل رفع شد.

جمشید طالبی با بیان اینکه به علت بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب برق هشت روستای استان گیلان قطع است، گفت: ۲۰۰ خانوار چهار روستای حیدرآلات، فوشه، لل پرده سر و رستم بیجار در فومن، دو روستای امامزاده اسحاق و ویسرود شفت، روستای لاکاتاشون اسالم و روستای جواهر دشت رودسر در حال حاضر قطع است.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۱۲۰ اکیپ عملیاتی شرکت توزیع برق گیلان برای کنترل شبکه برق رسانی تلاش می کنند، خاطرنشان کرد: تلاش ها برای برطرف کردن قطعی برق در این مناطق ادامه دارد.

امدادرسانی به بیش از ۱۹۰۰ نفر از آسیب دیدگان سیل

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان نیز درباره اقدامات صورت گرفته از سوی این جمعیت در این مدت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴۵۰ امدادگر جمعیت هلال احمر با حضور در مناطق آسیب دیده به یک هزار و ۹۳۲ نفر از حادثه دیدگان سیل اخیر امدادرسانی کردند.

مهدی ولی پور با اشاره به اینکه ۶۵ تیم جمعیت هلال احمر گیلان با ۴۷ خودروی، آمبولانس و سه قایق جی مینی و ۶ قایق کمکی در مناطق سیل زده حاضر هستند، افزود: این نیروها تاکنون در ۶۸ روستای آسیب دیده حاضر و به ۵۴۱ خانوار امداد رسانی کردند.

وی همچنین به آبگرفتگی منازل براثر شدت بارش باران و طغیان رودخانه نیز اشاره و خاطرنشان کرد: ۶۵ موتور پمپ جمعیت هلال احمر به منظور تخلیه آب منازل و مسیرهای تردد، ۳ تیم آفرود شامل ۱۰ خودروی ویژه به صورت داوطلب در مناطق آب گرفته با جمعیت هلال احمر همکاری داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه آب ۳۶۹ منزل مسکونی به وسیله این موتور پمپ های تخلیه شده است، تصریح کرد: ۱۷۲ نفر از آسیب دیدگان نیز در این مدت توسط خودروهای هلال احمر به منطقه امن منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه بارش شدید باران سبب آبگرفتگی ۶۸ روستا در ۱۲ شهرستان استان گیلان شده است، ادامه داد: کمک رسانی به مردم حادثه دیده تا پایان آبگرفتگی و بازگشت به شرایط عادی ادامه دارد.

بازگشایی ۱۸ راه روستایی مسدود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان نیز در این باره با اشاره به اینکه سیل دو روز گذشته در استان گیلان تاکنون به ۳۵ جاده روستایی و دو جاده اصلی را آسیب وارد و مسدود کرده بود، اظهارکرد: با تلاش ماموران راهداری ۱۸جاده بازگشایی شد.

محمدرضا نازک‌کار با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵ جاده روستایی در شهرستان های رودسر، فومن و املش مسدود است، افزود: پیش بینی می شود با فروکش کردن سیلاب تا اواخر وقت امروز بازگشایی شود.

وی گفت: ۲ جاده اصلی پونل – خلخال به دلیل ریزش کوه و رانش زمین و ضیابر - صومعه سرا هم به دلیل آبگرفتگی تاکنون بازگشایی نشده است.

وقوع ۳۳۳ فقره تصادف در محورهای درون و برون شهری گیلان براثر بارش باران

جانشین پلیس راه گیلان نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در ۴۸ ساعت گذشته بارش شدید باران، لغزندگی جاده‌ها و جاری شدن سیل سبب وقوع ۳۱۷ فقره تصادف درون شهری درگیلان شد، اظهارکرد: ۲۹۲ فقره از این تصادفات منجر به خسارت، ۲۴ فقره تصادف منجر به جرح و یک فقره نیز فوت شد.

سرهنگ جابر صفاری در ادامه با بیان اینکه بیشتر تصادفات در رشت، لاهیجان و لنگرود اتفاق افتاده است، افزود: بر اثر این تصادفات سه نفر در حویق تالش کشته و ۲۷ نفر در دیگر شهرهای مختلف استان مجروح شدند.

وی همچنین به تصادفات برون شهری نیز اشاره و تصریح کرد: براثر بارش شدید باران، لغزندگی جاده ها و سیل موجب ۱۶ تصادف برون شهری در جاده های استان گیلان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه گیلان با بیان اینکه ۷ فقره از این تصادفات جرحی، ۸ فقره خسارتی و یک فقره نیز منجر به فوت شد، ادامه داد: بیشتر تصادفات در جاده های تالش، فومن و بندرانزلی اتفاق افتاد ه که بر اثر آن ۱۲ نفر مجروح و یک نفر براثر سقوط خودروی پراید به داخل رودخانه در محور فرعی املش- رودسر در محله لگموج کشته شد.

خروج سامانه بارشی بعدازظهر امروز از گیلان

سرپرست پیش بینی هواشناسی گیلان با اشاره به وضعیت جوی استان در ساعات آینده اظهارکرد: سامانه هوای بارشی و سرد که از عصر روز جمعه وارد کرانه‌های دریای خزر و منطقه شده بود از بعدازظهر امروز از گیلان خارج می‌شود.

مازیار غلامی به بارش های چند روز گذشته نیز اشاره کرد و افزود: در این مدت رودسر با بیش از ۳۱۸ میلی‌متر بارش رکورد ۵۵ ساله گذشته بارش در استان گیلان را شکسته است.

وی متوسط بارندگی سالانه کشور را ۲۳۰ میلی متر عنوان کرد و گفت: بارش ۳۰۱ میلی‌متر باران در شهرستان رودسر تنها در یک روز ۷۰ میلی‌متر بیشتر از متوسط بارندگی سالانه کشور است.

سرپرست پیش بینی هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه در دو روز گذشته براثر شدت بارش ها ۱۲ شهرستان گیلان درگیر سیل شدند، تصریح کرد: در بسیاری از شهرها بارندگی بیش از ۱۰۰ میلی‌متر ثبت شده است.

وی افزود: بیشترین بارش‌ها پس از شهرستان رودسر در ایستگاه خرجگیل اسالم تالش با ۲۵۴ میلی‌متر و کمترین بارش‌ها در ایستگاه منجیل با یک دهم میلی‌متر گزارش شده است.