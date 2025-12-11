وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابانها و بزرگراههای حال حاضر تهران گفت: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراههای پایتخت عادی و روان است و اما با توجه به مراجعه شهروندان جهت زیارت اهل قبور به بهشت زهرا (س)، در معابر ورودی و قطعات داخلی، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.
وی در ادامه افزود: از سرعت و سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری کنید. متأسفانه همین موضوع باعث افزایش سرعت و احتمال بروز تصادفات به دلیل بی احتیاطی برخی رانندگان میشود.
سرهنگ شریفی گفت: تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطعها، معابر و میادین شهر تهران به جهت کنترل سرعتها و سبقتها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام میکند.
شریفی افزود: پیش بینی میشود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابانها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.
وی در پایان به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر پایتخت تردد نمایند.
