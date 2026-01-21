۲۶ فوتی و ۱۷۱ مصدوم در تصادفات خطوط ویژه پایتخت در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ اسماعیل احسانپور با بیان اینکه تصادفات جرحی و فوتی خطوط ویژه از تصادفات مهم پرتکرار در پایتخت هستند، گفت: از ابتدای امسال تاکنون متاسفانه در تصادفات رخ داده در خطوط ویژه پایتخت ۲۶ نفر فوت کردند و ۱۷۱ نفر مصدوم شدند که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲۴ و ۴۲ درصد افزایش داشته است.

وی در رابطه با حائز اهمیت بودن خطوط ویژه افزود: در این خطوط جهت عبور وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و پس از آن تردد وسایل نقلیه امدادی برای ارائه خدمات بهتر در کوتاهترین زمان ممکن به همشهریان است.

به گفته سرهنگ احسانپور، به فراخور تعداد تردد در خطوط ویژه احتمال وقوع سوانح ترافیکی نیز متغیر است لذا با توجه به ترددهای غیر مجاز خطوط ویژه در خیابان‌های اصلی، کمیت و شدت تصادفات نیز بیشتر شده است.

وی تصادفات فوتی پایتخت در خطوط ویژه بر اساس نوع راه را از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، ۶۱ درصد در خیابان‌های اصلی و ۳۱ درصد در بزرگراه‌های پایتخت بیان کرد و گفت: ۵۸ درصد فوتیان موتور سیکلت‌سوار و ۴۲ درصد عابر پیاده است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ همچنین گفت: موتور سیکلت سواران وقتی در خطوط ویژه با سرعت غیر مجاز تردد میکنند، بسیار حادثه آفرین هستند که معمولا به علت محدود بودن طرفین خطوط ویژه امکان تغییر لاین و فرار از تصادف برای وسایل نقلیه در حال حرکت در خطوط ویژه میسر نبوده و این موضوع باعث بالا رفتن احتمال وقوع تصادف و کاهش ایمنی تردد می گردد.

احسانپور در ادامه افزود: متاسفانه در بسیاری از مواقع عابرین پیاده نیز از محل‌های مجازی که برایشان مشخص شده، تردد نمی‌کنند و این نکته یک زنگ خطر جدی برای آنهاست.

سرهنگ احسانپور گفت: آمار مرتبط با تصادفات فوتی در خطوط ویژه از ابتدای سال جاری تاکنون براساس زمان وقوع، ۱۱ درصد از ابتدای بامداد تا ۴ صبح، ۱۱ درصد از ساعت ۴ تا ۸ صبح، ۸ درصد از ۸ تا ساعت ۱۲ ظهر، ۲۳ درصد از ساعت ۱۲ظهر تا ۱۶، ۱۱ درصد از ساعت ۱۶تا ۲۰شب بوده است .

وی ادامه داد: متاسفانه از آمار اعلامی مربوط به تصادفات فوتی پایتخت براساس زمان وقوع ۳۶ درصد از ساعت ۲۰ تا ۲۴ به علت بالا بودن سرعت تردد وسایل نقلیه در خطوط ویژه بوده که در رتبه نخست قرار دارد.

احسانپور تصادفات فوتی پایتخت را بر اساس سهم تقصیر تا به امروز را ۱۵ درصد اتوبوس، ۱۵ درصد سواری، ۶۵ درصد موتورسیکلت و عابرین پیاده را ۵ درصد مقصر در حوادث تلخ رانندگی در خطوط ویژه دانست و گفت: از این آمار اعلامی متاسفانه سهم تقصیر موتور سواران به مراتب بیشتر از بقیه کاربران ترافیکی است.

وی اظهار کرد: تصادفات فوتی پایتخت در خطوط ویژه بر اساس ماه، ۱۵ درصد در فروردین، ۳۸ درصد در اردیبهشت و تیرماه، ۱۵ درصد مرداد، ۱۵ درصد مهر، ۸ درصد آبان و ۵ درصد در آذر ماه ۱۴۰۴ اتفاق افتاده است که نشان از عزم جدی پلیس راهور در برخورد با تخلفات مربوط به تردد غیر مجاز خطوط ویژه در ماه‌های اخیر است.

سرهنگ احسانپور در پایان در بحث تصادفات در خطوط ویژه به شهروندان تهرانی توصیه کرد: با توجه به محصور بودن طرفین خطوط ویژه و عدم امکان تغییر مسیر و فرار از تصادف در زمان بروز مشکلات ترافیکی به هیچ عنوان چه در زمان تراکم ترافیک و چه در زمان خلوتی معابر از خطوط ویژه استفاده نکنند.