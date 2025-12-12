  1. دانشگاه و فناوری
حضور پرشور دانشجویان عمره‌گزار در مراسم معنوی دعای کمیل

همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم معنوی دعای کمیل همراه با صلوات خاصه حضرت زهرا (س) با حضور پرشور دانشجویان عمره‌گزار در هتل سرود الریان در مکه مکرمه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی، حجت‌الاسلام حسینی، روحانی کاروان دانشجویی با اشاره به نام و یاد حضرت زهرا (س) در آغاز و پایان سفر عمره گفت: ما سفرمان را با نام حضرت زهرا (س) آغاز کردیم و امروز نیز با یاد ایشان اعمالمان را به پایان رساندیم.

وی در ادامه افزود: خداوند یکی از ویژگی‌های مهم انسان مؤمن را استقامت در دین‌داری می‌داند. همان‌گونه که در سوره تحریم آمده، همسران حضرت نوح و لوط به دلیل نداشتن استقامت در ایمان، از هدایت محروم شدند، اما حضرت آسیه نمونه‌ای از زن مؤمن با پایداری در ایمان بود.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، دانشجویان را به حفظ شوق و روحیه معنوی سفر دعوت کرد و گفت: گاه شاهدیم که برخی از دانشجویان ما در سفر به مکه حال معنوی پیدا می‌کنند، اما پس از بازگشت، در استقامت دینی خود سستی نشان می‌دهند. خداوند کسانی را که در راه ایمان پایداری می‌کنند، با فرشتگانش یاری می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت خلوص نیت در رفتار دینی تأکید کرد: یکی از ضعف‌هایی که گاه میان مذهبی‌ها دیده می‌شود، آن است که در انجام وظایف الهی و خدمت به دین، بر سر خدا و رسول منت می‌گذارند. باید در مسیر ایمان، خالص و استوار باشیم.

زهرا سیفی

