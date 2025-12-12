به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهیدان والامقام «فاضل، ذکی و ختام قطبی» که سال‌ها با ایمان و بردباری یاد فرزندان شهید خود را زنده نگه داشته بود، دار فانی را وداع گفت و به سوی معبود خویش شتافت.

این مادر فداکار با صبوری و اعتقاد راسخ، الگویی از ایستادگی و پایداری برای جامعه بود و با افتخار به شهادت فرزندانش، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رفت.

یاد و خاطره مادران شهید که با ایمان و استقامت، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه زنده نگه داشته‌اند، همواره مایه عزت و افتخار ملت ایران خواهد بود.