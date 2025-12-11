  1. استانها
تجلیل فرمانده انتظامی آستارا از مقام مادران شهدا در روز مادر

آستارا- همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر، فرمانده و رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آستارا با حضور در منزل مادر شهید فردین کابینی مقدم، مقام والای مادران شهدا را گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه به مناسبت روز مادر و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، سرهنگ مرتضی احدی فرمانده انتظامی شهرستان آستارا و حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مینوئی رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آستارا با حضور در منزل شهید فردین کابینی مقدم با مادر این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، سرهنگ احدی با گرامیداشت مقام والای مادران شهدا گفت: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهدا است و مادران شهدا با تربیت فرزندانی ایثارگر، نقش بی‌بدیلی در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند.

وی افزود: دیدار با مادران شهدا برای ما افتخار و فرصتی ارزشمند است تا یاد و راه شهیدان را زنده نگه داریم.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آستارا نیز در این دیدار اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی جاودانه زنان مسلمان و مادران شهدا است و مادران شهید با صبر و ایمان خود، ادامه‌دهنده راه اهل‌بیت (ع) هستند و این دیدارها یادآور مسئولیت سنگین ما در پاسداری از آرمان‌های شهدا و ارزش‌های دینی است.

در پایان این دیدار، فرمانده انتظامی و رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آستارا ضمن تجلیل از مقام مادر شهید فردین کابینی مقدم، بر ادامه مسیر شهدا و خدمت صادقانه به مردم تأکید کردند.

