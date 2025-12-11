تجلیل فرمانده انتظامی آستارا از مقام مادران شهدا در روز مادر

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه به مناسبت روز مادر و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، سرهنگ مرتضی احدی فرمانده انتظامی شهرستان آستارا و حجتالاسلام والمسلمین هادی مینوئی رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آستارا با حضور در منزل شهید فردین کابینی مقدم با مادر این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، سرهنگ احدی با گرامیداشت مقام والای مادران شهدا گفت: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهدا است و مادران شهدا با تربیت فرزندانی ایثارگر، نقش بیبدیلی در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی ایفا کردهاند.
وی افزود: دیدار با مادران شهدا برای ما افتخار و فرصتی ارزشمند است تا یاد و راه شهیدان را زنده نگه داریم.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آستارا نیز در این دیدار اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی جاودانه زنان مسلمان و مادران شهدا است و مادران شهید با صبر و ایمان خود، ادامهدهنده راه اهلبیت (ع) هستند و این دیدارها یادآور مسئولیت سنگین ما در پاسداری از آرمانهای شهدا و ارزشهای دینی است.
در پایان این دیدار، فرمانده انتظامی و رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی آستارا ضمن تجلیل از مقام مادر شهید فردین کابینی مقدم، بر ادامه مسیر شهدا و خدمت صادقانه به مردم تأکید کردند.
