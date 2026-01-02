به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان آستارا یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی، علامه مصباح یزدی و دیگر بزرگان را گرامی داشت و بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دینی و انقلابی تأکید کرد.
امام جمعه آستارا با اشاره به سالروز شهادت شهید علمالهدی و نامگذاری روز «شهدای دانشجو» گفت: دانشگاهها باید در خدمت ملت، مکتب و ارزشها باشند و دانشجویان نباید اجازه دهند دشمنان بر فضای علمی کشور مسلط شوند.
وی افزود: دانشگاهها سنگر عزت و عظمت کشور هستند و باید در کنار رهبری، مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی را دنبال کنند.
حجتالاسلام صالحیان در بخش دیگری از سخنان خود به پرتاب موفق ماهواره ایرانی اشاره کرد و آن را نشانهای از توان علمی و پیشرفت نظام اسلامی دانست. وی گفت: این دستاورد بزرگ در شرایط تحریم و تهدیدهای دشمنان، نشان داد که ایران اسلامی قادر است حرکتهای دشمن را زیر نظر بگیرد و در عرصه علم و فناوری پیشتاز باشد.
امام جمعه آستارا همچنین به افتتاح پروژه فیبر نوری در استان گیلان و شهرستان آستارا با حضور وزیر ارتباطات، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان اشاره کرد و گفت: این طرح از منزل شهید دانشجو عباس نجفی نوری آغاز شد و بیش از ۱۷ هزار خانواده از خدمات آن بهرهمند شدند.
وی با تقدیر از حضور گسترده مردم و مسئولان در مراسم بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی و شهادت شهید سلیمانی با اشاره به آمادگی و برنامه ریزی های ستاد اعتکاف شهرستان برای برگزاری این مراسم معنوی در ۶ مسجد شهرستان، افزود: از همه کمیتهها، مسئولان، جوانان و خانوادههایی که فرزندان خود را به این مراسم معنوی راهنمایی کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
نظر شما