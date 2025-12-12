  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

نوری: عقب‌نشینی در برابر دشمن خطرآفرین است

بجنورد- امام‌جمعه بجنورد با اشاره به توطئه‌های دشمنان گفت: تسلیم در برابر زورگویی نه‌تنها آرامش به همراه ندارد بلکه پیامدهای خطرناکی برای کشور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در مصلی امام خمینی (ره) به اهمیت حقوق متقابل مؤمنان و جایگاه «اصلاح ذات‌البین» اشاره کرد.

وی با بیان روایتی از امام صادق (ع) اظهار کرد: ادای حق برادر دینی برترین عبادت است و حفظ آبرو، رفع اختلافات و حمایت از مؤمنان از مهم‌ترین وظایف اجتماعی هر فرد محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی افزود: اصلاح میان دو نفر و رفع کدورت‌ها حتی بر نماز، روزه و انفاق در راه خدا فضیلت دارد و آبرو و ظرفیت اجتماعی مؤمنان باید در مسیر حل مشکلات جامعه صرف شود.

حجت‌الاسلام نوری همچنین بر ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه تأکید کرد و گفت: فارغ‌التحصیلان این دو نهاد مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارند و باید در برابر توطئه‌های دشمنان و چالش‌های داخلی و خارجی همدل و منسجم باشند.

وی با اشاره به تهدیدات دشمنان بیان کرد: عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی‌ها آرامش نمی‌آورد و مقاومت همراه با ایمان و توکل، مسیر پیروزی ملت ایران است.

امام جمعه بجنورد در پایان ضمن دعوت مردم به کمک به نیازمندان و آزادی زندانیان تأکید کرد: بهره‌گیری از نعمت‌ها و فرصت‌های الهی برای اصلاح جامعه و خدمت‌رسانی، مسئولیتی همگانی است.

