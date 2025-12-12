به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد در مصلی امام خمینی (ره) به اهمیت حقوق متقابل مؤمنان و جایگاه «اصلاح ذاتالبین» اشاره کرد.
وی با بیان روایتی از امام صادق (ع) اظهار کرد: ادای حق برادر دینی برترین عبادت است و حفظ آبرو، رفع اختلافات و حمایت از مؤمنان از مهمترین وظایف اجتماعی هر فرد محسوب میشود.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی افزود: اصلاح میان دو نفر و رفع کدورتها حتی بر نماز، روزه و انفاق در راه خدا فضیلت دارد و آبرو و ظرفیت اجتماعی مؤمنان باید در مسیر حل مشکلات جامعه صرف شود.
حجتالاسلام نوری همچنین بر ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه تأکید کرد و گفت: فارغالتحصیلان این دو نهاد مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارند و باید در برابر توطئههای دشمنان و چالشهای داخلی و خارجی همدل و منسجم باشند.
وی با اشاره به تهدیدات دشمنان بیان کرد: عقبنشینی در برابر زیادهخواهیها آرامش نمیآورد و مقاومت همراه با ایمان و توکل، مسیر پیروزی ملت ایران است.
امام جمعه بجنورد در پایان ضمن دعوت مردم به کمک به نیازمندان و آزادی زندانیان تأکید کرد: بهرهگیری از نعمتها و فرصتهای الهی برای اصلاح جامعه و خدمترسانی، مسئولیتی همگانی است.
نظر شما