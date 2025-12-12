علیزاده:مداحی و هیئت سنگر مقابله با جنگ نرم دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصیب علیزاده در خطبه‌های نماز جمعه بام و صفی‌آباد که در مصلی شهر بام برگزار شد، بر اهمیت وحدت و ثبات قدم مردم و مسئولان تأکید کرد.

وی جایگاه حضرت زهرا (س) را به عنوان اسوه دینداری، عدالت‌خواهی، همسرداری و فرزندپروری یادآور شد و گفت: الگوگیری از این بانوی بزرگ، پاسخی عملی به تهاجم فرهنگی دشمن است که به دنبال جایگزینی الگوهای غربی در جامعه ما است.

امام جمعه بام و صفی‌آباد، نقش مداحی و هیئت در انتقال مفاهیم مقاومت، ایثار و هدایت افکار عمومی را حیاتی دانست و افزود: این ظرفیت فرهنگی می‌تواند به مرکزی برای جهاد همه‌جانبه در مقابل هجمه‌های دشمن تبدیل شود.

حجت‌الاسلام علیزاده با اشاره به تلاش‌های رسانه‌ای و فرهنگی دشمن گفت: دشمن میلیاردها دلار خرج می‌کند تا ذهن جوانان ما را نسبت به آموزه‌های اسلامی و انقلابی تغییر دهد، اما همواره در مقابله با ملت ایران شکست خورده است.

وی همچنین بر اهمیت آموزش و پرورش، ترویج فرهنگ قرآن و نماز و تشکیل هیئت‌های دانش‌آموزی در مدارس تأکید و خواستار پیگیری انتصاب معاون پرورشی شهرستان شد.