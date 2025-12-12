رزمایش «سهند» نمایش اقتدار ایران بود؛ ارتقای دیپلماسی دفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع این شهر ضمن اشاره به بارش رحمت الهی در روزهای اخیر بیان کرد: شکرگزاری نعمات خداوند، آنان را افزون می‌کند.

وی با اشاره به آیات سوره اعراف افزود: خداوند متعال می‌فرمایند که سه ویژگی باید داشته باشید تا رحمت او همواره بر شما جاری باشد که نخستین آنان تقوای الهی است. تقوای الهی تقوای دلی است که باید دل انسان پاک باشد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه دومین شرط نعمات الهی زکات است، تاکید کرد: از زکات می‌توان به تقوای مالی یاد کرد و سومین شرط بارش نعمات الهی، باور به قیامت است و خداوند می‌فرمایند اگر کسی هر سه را یعنی تقوا، زکات و ایمان به آخریت داشته باشد، شامل رحمت الهی خواهد شد.

عزیزی با اشاره به دو رزمایش نیروهای مسلح در شمال و جنوب کشورمان بیان کرد: ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای با نفوذ جهانی و با عضویت در شانگهای در ۲۰۲۳ گام بلندی برداشته است که امروز یکی از نتایج آن را در رزمایش مشترک با ۱۰ کشور به نام سهند شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ در خاک ایران، یک نقطه عطف در این فرایند و نشان دهنده ارتقای دیپلماسی دفاعی کشورمان است، افزود: این رزمایش از دهم آذرماه ۱۴۰۴ در استان آذربایجان شرقی به مدت پنج روز آغاز شد و نیروهای دفاعی ما اقتدار خودشان را به جهانیان ثابت کردند.

امام جمعه میامی با اشاره به شعار ایران قوی، تاکید کرد: حضور ده کشور که ۴۵ درصد جمعیت جهان را نمایندگی می‌کنند، نشان دهنده سطح بالای رزمایش سهند در کشورمان و البته اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود.

عزیزی با بیان اینکه همه این مسائل نشان دهنده قدرت ایران است، تاکید کرد: خارجی‌هایی که در این رزمایش حضور داشته‌اند اذعان کردند که ما بهترین رزمایش را در کشور جمهوری اسلامی ایران داشتیم و این نشان از داشته‌های دفاعی و رزمی ما است.