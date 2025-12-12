موسوی: صیانت از فرزندان بدون آموزش دینی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد موسوی در خطبههای نماز جمعه که در مصلی امام خمینی اسفراین برگزار شد، با توصیه به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: خداوند برای انسانهای خائف از او برکات فراوانی قرار داده است که دوری از گناه، مراقبت از زبان و رفتار و تضمین امنیت فردی و اجتماعی از جمله آنها است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ حرمت والدین گفت: در هیچ شرایطی نباید کوچکترین بیحرمتی به پدر و مادر صورت گیرد و رعایت حقوق مادران، همسران و رفتار نیکو با آنان پایه استحکام خانوادههاست.
امام جمعه اسفراین ضمن تبریک روز مادر، روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، افزود: زنان و دختران جامعه باید الگوهای فاطمی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و آموزههای دینی و اخلاقی در خانوادهها تقویت شود.
وی همچنین با اشاره به روز پژوهش و لزوم صیانت فرزندان از آسیبهای فضای مجازی بیان کرد: معارف و اعتقادات دینی باید به صورت عمیق و تحقیقی به جوانان آموزش داده شود تا در برابر انحرافات مصون بمانند.
حجتالاسلام موسوی با تأکید بر وحدت حوزه و دانشگاه و نقش مسئولان در اداره کشور تصریح کرد: مسئولان باید بر برگزاری مراسمها، جشنها و فعالیتهای اجتماعی نظارت دقیق داشته باشند تا از تخطی از قوانین و احکام دینی جلوگیری شود.
وی در پایان خطاب به نمازگزاران گفت: گناه و بیحرمتی عامل نابودی فرد و جامعه است و رعایت تقوا، پرهیز از معصیت و عمل به دستورات الهی مسیر رسیدن به سعادت دنیا و آخرت را هموار میکند.
