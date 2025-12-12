  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

یک مدال طلا برای ایران قطعی شد/ عبدالله پور حریف رحیمی در فینال

یک مدال طلا برای ایران قطعی شد/ عبدالله پور حریف رحیمی در فینال

مبارزه فینال رقابت های پاراتکواندو بین دو ملی پوش جوان ایران برگزار خواهدشد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته اند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، مریم عبدالله پور مقابل «ژو» از چین به پیروزی رسید.

در این مبارزه‌ عبدالله پور که در دور نخست حریف اندونزیایی را شکست داده بود، دومین برد خود را کسب کرد و به فینال راه یافت.

در این دو وزن دو پاراتکواندوکار ایران به فینال راه یافتند و تا ساعتی دیگر برای کسب مدال طلا به مصاف هم‌ می روند.

