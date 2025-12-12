یک مدال طلا برای ایران قطعی شد/ عبدالله پور حریف رحیمی در فینال

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته اند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، مریم عبدالله پور مقابل «ژو» از چین به پیروزی رسید.

در این مبارزه‌ عبدالله پور که در دور نخست حریف اندونزیایی را شکست داده بود، دومین برد خود را کسب کرد و به فینال راه یافت.

در این دو وزن دو پاراتکواندوکار ایران به فینال راه یافتند و تا ساعتی دیگر برای کسب مدال طلا به مصاف هم‌ می روند.