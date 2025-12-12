شریعتی:هوش مصنوعی محور اصلی نمایشگاه پژوهش و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایمان شریعتی بعدازظهر جمعه در نشست خبری اختتامیه بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار که صبح امروز در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در روز نخست برگزاری نمایشگاه، ۳۳ محصول جدید رونمایی شد.

معاون پشتیبانی و فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی افزود: در دو روز ابتدایی نمایشگاه، مسئولان استان و نمایندگان وزارتخانه‌ها بازدیدهای گسترده‌ای از غرفه‌ها داشتند و ارائه‌های تخصصی متعددی برای آنان انجام شد. استاندار خراسان رضوی نیز حدود سه ساعت از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرد.

وی با اشاره به حضور پررنگ شرکت‌های حوزه هوش مصنوعی گفت: امسال پیوست هوش مصنوعی در بسیاری از محصولات فناورانه مشاهده شد و این موضوع نشان‌دهنده حرکت روبه‌رشد شرکت‌ها در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. به‌ویژه در غرفه‌ها، محصولات شاخص و قابل توجهی به نمایش درآمد که مورد استقبال بازدیدکنندگان و مسئولان قرار گرفت.

شریعتی با بیان اینکه روند مستندسازی نمایشگاه در حال انجام است، عنوان کرد: محتوای مربوط به اتفاقات غرفه‌ها، بازدیدها، توافقات و دستاوردها در حال جمع‌بندی است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، گزارش جامع نمایشگاه تا پایان هفته آینده آماده و در اختیار وزارت علوم و سایر مراجع ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

معاون پشتیبانی و فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی افزود: اطلاعات مربوط به میزان مراجعات و حضور مجموعه‌های دانشگاهی نیز باید توسط سامانه نمایشگاه اعلام شود. طبق ارزیابی‌های اولیه، دانشگاه‌ها حضور پررنگ و فعالی در این دوره از نمایشگاه داشته‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار برنامه‌های فناورانه گفت: نمایشگاه امسال فرصت مناسبی برای آغاز همکاری‌ها، حمایت از استارت‌آپ‌ها و تعریف پروژه‌های مشترک در حوزه مالی و فناوری بود و نتایج حاصل از این تعاملات در قالب مستند رسمی منتشر می‌شود.

شریعتی افزود: نقش رسانه‌ها و فعالان اطلاع‌رسانی در معرفی رویدادهای علمی و فناورانه بسیار مهم است و تقویت تبلیغات می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و ارتقای مشارکت منجر شود.

معاون پشتیبانی و فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه نمایشگاه‌های تخصصی نیازمند حضور پررنگ و هدفمند بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: نمایشگاه زمانی می‌تواند به معنای واقعی تخصصی باشد که بخش خصوصی بر پایه نیاز بازار و ظرفیت‌های اقتصادی وارد عمل شود. این مدل نمایشگاهی موجب می‌شود ارتباط مؤثری میان شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و حوزه‌های تخصصی شکل گیرد و منابع مالی به‌صورت شفاف و اقتصادی مدیریت شود.

وی تصریح کرد: امسال نیز باوجود برخی محدودیت‌ها، پیشنهادها و طرح‌های ارزشمندی از سوی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ارائه شد که می‌تواند به تکمیل زنجیره فعالیت‌های مالی و فناورانه در سال آینده کمک کند.

شریعتی گفت: با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، نتایج این نمایشگاه نشان می‌دهد فضای اقتصادی و فناورانه استان ظرفیت بالایی برای رشد دارد و تلاش می‌کنیم در دوره‌های بعد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی، شاهد برگزاری نمایشگاه‌هایی پربارتر و اثرگذارتر باشیم.