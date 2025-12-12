به گزارش خبرنگار مهر، جواد صفایی بعدازظهر جمعه در نشست خبری اختتامیه بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار با اشاره به نقش پارک علم و فناوری در پیوند میان صاحبان فناوری و سرمایهگذاران اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۱۰ تفاهمنامه و قرارداد همکاری در شش حوزه تخصصی منعقد شده است. هر ساله حوزهها بازنگری و تجمیع میشوند تا زمینه ارائه دستاوردهای نوآورانه بهتر فراهم شود.
سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی همچنین به پیشرفتهای قابل توجه در حوزه تجهیزات پزشکی، سلامت، فولاد و معدن سخن اشاره کرد و گفت: در بخش دانشآموزی نیز نشستهای تخصصی و جلسات ویدئویی برگزار شد. امسال پژوهشسراهای آموزشوپرورش با نظم و ساختار بهتر در نمایشگاه حضور داشتند.
وی با اشاره به توانمندیهای دانشآموزان خلاق اظهار کرد: بسیاری از دانشآموزان به مرحله تولید محصول رسیدهاند اما در زمینه بازاریابی و فروش با مشکلاتی روبهرو هستند. پارک علم و فناوری بدون توجه به سن افراد از تمام صاحبان ایده حمایت میکند. امروز با ابزارهای جدید، دانشآموزان تواناییهای چشمگیری دارند و نباید آنها را دستکم گرفت.
صفایی گفت: ما محدودیتی برای پذیرش ایدهها نداریم و تلاش میکنیم با ارزیابی، داوری و هدایت آنها، زمینه ورود تیمها به فرایند رشد فراهم شود. نمایشگاههایی از این دست فرصتی مناسب برای معرفی محصولات نوآورانه دانشآموزان و فناوران به بازدیدکنندگان و سرمایهگذاران است.
سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی حضور فعالان حوزه صادرات را از نقاط قوت این دوره دانست و افزود: اتحادیه صادرکنندگان، اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، کمیته مشترک ایران و قرقیزستان و نمایندگانی از ترکمنستان و افغانستان در این دوره حضور یافتند و مذاکرات مؤثری با شرکتهای فناور داشتند. همچنین برخی نشستها با هیئتهای تجاری از ترکیه نیز برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دانشگاهها و نهادهای فناور تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از دانشگاهها بهصورت مستقل فعالیت میکنند، اما نبود یک ساختار یکپارچه برای تجمیع اطلاعات و پروژهها، موجب موازیکاری و ایجاد چالشهایی در مسیر همکاریهای فناورانه میشود. بهتر است بهجای فعالیتهای پراکنده، سازوکاری واحد برای مدیریت طرحها شکل گیرد.
صفای افزود: گاهی مشاهده میکنیم یک پروژه همزمان در چند دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی در حال انجام است. اگر یک پایگاه مشترک وجود داشته باشد، هم فرآیند اطلاعرسانی دقیقتر خواهد بود و هم از دوبارهکاریها جلوگیری میشود. تاکنون تلاشهایی برای ایجاد چنین بستری انجام شده، اما هنوز نیاز به تقویت و ساماندهی بیشتر دارد.
سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی در حوزه اختصاص زمین، تجهیز آزمایشگاهها و دسترسی به منابع، عنوان کرد: در برخی حوزهها به دلیل محدودیت منابع یا ناهماهنگیها، پیشبرد پروژهها با چالش مواجه میشود. بهویژه در رشتههایی مانند کامپیوتر و فناوری اطلاعات که زیرساختهای سختافزاری و شبکهای نقش مهمی دارند، رفع این مشکلات ضروری است.
