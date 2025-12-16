به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی ظهر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه پژوهش و فناوری در شهرستان خلیل‌آباد ضمن نواختن زنگ هفته پژوهش به‌صورت نمادین اظهار کرد: فعالیت‌های پژوهشی دانش‌آموزان از سطح مطلوبی برخوردار است و این آثار نشان‌دهنده استعداد، خلاقیت و نگاه علمی آنان است.

فرماندار خلیل آباد گفت: دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان در حوزه‌های کشاورزی و باغبانی، تربیت‌بدنی و سلامت، مشاوره و روان‌شناسی، گیاهان دارویی، فنی و حرفه‌ای، حجاب و عفاف و کمک‌آموزشی در قالب غرفه‌هایی به نمایش گذاشته شده است که نشان از رشد و توسعه این قشر در شهرستان است.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و آثار ارائه‌شده افزود: پژوهش مسیر اصلی حل مسائل و توسعه کشور است و توجه به آن زمینه‌ساز رشد و بالندگی اجتماعی خواهد بود، این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در میان دانش‌آموزان و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های علمی نسل جوان و ایجاد انگیزه در مسیر تحقیق و نوآوری فراهم کرده است.

همچنین حسن صداقتی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان خلیل آباد در حاشیه این نمایشگاه وی توجه به پژوهش‌های دانش‌آموزی را زمینه‌ساز شکل‌گیری ایده‌های نو و کاربردی در سطح جامعه دانست.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خلیل آباد بیان کرد: حضور پرشور دانش‌آموزان و استقبال خانواده‌ها نشان داد که فرهنگ پژوهش در حال تبدیل شدن به یک جریان اجتماعی در شهرستان است.

وی گفت: این رویداد علاوه بر نمایش دستاوردها، بستری برای تبادل تجربه میان دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان فراهم کرده و می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش و پرورش منطقه کمک کند.